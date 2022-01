Melhores runas e itens para Zeri em League of Legends

Zeri é o 158º campeão em League of Legends. Desta vez, a Riot Games serviu uma nova atiradora, a primeira desde a estreia de Samira em setembro de 2020.

A Faísca de Zaun tem um truque intrigante que depende da velocidade de movimento, velocidade de ataque e, naturalmente, dano de ataque. Os desenvolvedores projetaram uma campeã altamente móvel, e suas habilidades permitem que os jogadores tomem caminhos diferentes ao se perguntarem em como escolher suas runas e itens.

Aqui está uma das melhores builds para Zeri na 12ª temporada.

Runas

Precisão

Ritmo Fatal: Quando se trata de atiradores que dependem da velocidade de ataque, não há runa de precisão melhor do que Ritmo Fatal. Com sua ajuda, você pode ganhar velocidade de ataque adicional, o que o ajudará a acertar mais ataques nas primeiras trocas e torná-lo uma arma mortal nas partes posteriores do jogo.

Presença de Espírito: O kit de Zeri não depende apenas de ataques básicos. Suas habilidades têm um tempo de recarga curto e podem reiniciar a sobrecarga, que é ativada por sua ultimate. Portanto, você precisará de qualquer mana adicional que conseguir, e Presença de Espírito serve como uma ótima ferramenta para restaurá-la.

Lenda: Linhagem: Embora você esteja se concentrando na velocidade de ataque e no dano de ataque em seus itens, nenhum atirador deve desprezar o roubo de vida extra. Lenda: Linhagem é uma excelente maneira de se auto sustentar.

Golpe de Misericórdia: Zeri é uma campeã extremamente móvel, mas como toda atiradora, você ocasionalmente enfrentará a linha de frente do inimigo. Destruir tanques é muito mais fácil com Golpe de Misericórdia, que também o ajudará a eliminar rapidamente os campeões mais frágeis.

Dominação

Gosto de Sangue: Quando se trata de Gosto de Sangue, o caso é o mesmo de Lenda: Linhagem. Você cura quando causa dano aos campeões inimigos, e você terá como objetivo causar muito dano enquanto faz o seu melhor para sobreviver.

Caça Voraz: Os jogadores de Zeri geralmente querem maximizar o roubo de vida e a capacidade de sobrevivência em runas, então Caça Voraz parece ser uma ótima escolha final para suas runas.

Bônus: +10% de Velocidade de Ataque, +9 de Força Adaptativa, +6 de Armadura

Itens iniciais

Lâmina de Doran + Poção de Vida

Começamos a itemização com a forma mais padrão para carregadores de DdA: Lâmina de Doran e uma Poção de Vida. O primeiro fornece à maioria dos atiradores as ferramentas necessárias para passar pelos primeiros níveis do jogo, enquanto o último é essencial quando você está perdendo uma partida, o caçador inimigo aparece ou você acabou de fazer uma troca ruim.

Itens essenciais

Força da Trindade

Este item é o favorito de muitos campeões diferentes no LoL. Força da Trindade funciona bem para Zeri porque além de aumentar suas estatísticas mais importantes, você também adiciona um pouco de Vida, aceleração de habilidade e poder de habilidade. Além disso, a habilidade passiva permitirá que você acumule sua velocidade de movimento e dano de ataque ainda mais, o que torna Força da Trindade uma escolha óbvia para escolher na Faísca de Zaun.

Grevas do Berserker

As Grevas do Berserker costumam ser perfeitas para campeões carregadores de DdA. Embora alguns atiradores escolham outras botas em algumas situações, esse cenário não se aplica a Zeri. Com ela, quanto mais velocidade de ataque, melhor.

Furacão de Runaan

O Furacão de Runnan é uma escolha fundamental para campeões de longo alcance com alta velocidade de ataque. Sua habilidade única permite que você atinja vários alvos ao mesmo tempo, o que geralmente será crucial em batalhas de curto alcance ou ao tentar lidar rapidamente da próxima onda. Além disso, o item aumenta sua chance de acerto crítico em 20%, o que pode virar as lutas a seu favor.

Itens de fim de jogo

Cutelo Negro

Depois de aumentar a velocidade de ataque, é hora de focar no dano. Cutelo Negro é uma excelente escolha para esse fim. Ele lhe dá 40 pontos de dano de ataque enquanto também reforça sua Vida e aceleração de habilidade. Além disso, suas passivas combinam bem com o kit de Zeri.

Hidra Titânica

Hidra Titânica é outro exemplo de habilidades úteis que vêm de itens comprados, e também funciona brilhantemente em Zeri. Colosso ajuda você com DdA adicional igual a dois por cento de sua Vida adicional, e com a Hidra Titânica, Cutelo Negro e Força da Trindade, você deve ficar com uma boa quantidade de vida adicional. Fenda, por outro lado, permitirá que você cause estragos, ainda mais de perto, quando combinado com o furacão de Runaan. É também um reforço para o seu DdA tradicionalmente, pois lhe dá 30 pontos dessa estatística.

Limite da Razão

O item final retorna ao básico de Zeri: aumentar a velocidade de ataque, mas ao mesmo tempo, Limite da Razão aprimora seu dano de ataque e resistência mágica. O último pode ser extremamente útil ao jogar contra magos.

Ao mesmo tempo, Limite da Razão vem com Duelo, uma ferramenta útil para causar um pouco de dano mágico e se mover ainda mais rápido em Summoner’s Rift. Anjo Guardião é um ótimo substituto se você não se sentir confortável em comprar Limite da Razão, se o time inimigo não tiver campeões de PdH, ou se os oponentes tiverem muitas ferramentas para tirá-lo da luta rapidamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Mitra no Dot Esports no dia 29 de janeiro.