Melhores opções contra Akali em League of Legends

Akali é um dos campeões mais difíceis de enfrentar na rota meio em League of Legends.

Ela limpa ondas muito bem, tem potencial de abate e muita mobilidade. Mesmo depois de incontáveis enfraquecimentos, ela permaneceu no topo do meta, fornecendo um grande potencial de investida dividida ao mesmo tempo em que é uma grande ameaça em lutas de equipe.

Embora ela tenha muitos pontos fortes, ela tem alguns pontos fracos que você deve usar logo no início para impedi-la de criar uma bola de neve. Aqui estão as melhores opções contra Akali na rota meio.

Tática geral

Akali tem um estilo de jogo unidimensional de se aproximar para acertar um Golpe dos Cinco Pontos (Q), antes de sair de seu alcance da Marca do Assassino (P) para obter o aumento de dano e fortalecimento de alcance em seu próximo ataque básico. O modelo de troca é o mesmo durante todo o jogo e, ao ler os movimentos de Akali, você pode evitar o Golpe dos Cinco Pontos e ficar seguro ou recuar se ela acertou-o para evitar ser atingido por sua passiva também.

Uma das coisas mais desagradáveis ​​sobre Akali é sua mobilidade combinada com sua invisibilidade do Proteção do Crepúsculo (W). Ambos os aspectos facilitam seu estilo de jogo de “dança” e permitem que ela entre e saia de lutas com facilidade. Embora mantê-la sob controle desde o início seja fácil, já que ela não causará muito dano, uma vez que a partida atinge o estágio intermediário ou final do jogo, será difícil, pois um ou dois combos são suficientes para matá-lo.

Quando Akali atinge o nível seis, ela se torna um grande problema devido à sua ultimate Execução Perfeita (R), que essencialmente dá a ela acesso a quatro avanços, dois por meio da ultimate e dois por meio de seu Investida Shuriken (E). Isso permite que ela se mova rapidamente nas lutas de equipe e não deixa espaço para você responder. Tenha isso em mente durante a fase de rotas também, já que se você não tiver Flash, será um abate fácil para ela.

Campeões

Twisted Fate

Imagem via Riot Games

Twisted Fate é um dos mais fortes campeões do meio devido à sua capacidade de rotacionar o mapa e potencial de limpeza de ondas. Enquanto a maioria dos jogadores acredita que ele é frágil e será facilmente atacado por assassinos como Akali, usando as runas adequadas será difícil para Akali conseguir uma sair na frente.

Durante a fase de rota, você deve começar com Poção de Corrupção e usar a passiva de seu Baralho Marcado (E) em Akali toda vez que estiver ativo. Você quer cutucá-la sem entrar no alcance de seu combo. Ao cutucá-la constantemente, ela será forçada a recuar e lhe dará tempo para ganhar algum ouro das barricadas ou tempo suficiente para rotacionar para outras rotas. Se ela tentar avançar em você, você pode facilmente atordoá-la com uma carta dourada de Escolha uma Carta (W) combinada com Curingas (Q). O dano inicial de ambos é substancial, e se você adicionar o efeito de dano ao longo do tempo (DoT) da Poção de Corrupção, Akali não ficará bem.

Sua ultimate global permite que você rotacione facilmente pelo mapa e pegue abates. Tente evitar abandonar sua rota se Akali estiver empurrando. Em vez disso, tente empurrar a onda em direção a torre dela para que ela não crie uma bola de neve das barricadas. Isso pode ser bastante problemático se você deixá-la acumulando ouro e experiência cada vez que você sair com a ultimate.

Em lutas de equipe, fique de olho no posicionamento de Akali. Se você jogou a fase de rotas corretamente, você deve ter uma liderança de ouro decente sobre ela. Com isso, tente ajudar sua equipe a garantir objetivos e trabalhar para sua condição de vitória dependendo da composição de sua equipe. Lembre-se de usar a sua ultimate em lutas de equipe para revelar Akali e para um abate fácil se ela se estender demais e entrar em sua Proteção do Crepúsculo.

Kassadin

Imagem via Riot Games

Kassadin é uma das mais fortes respostas contra Akali devido à sua habilidade de igualar seu dano e mobilidade. Embora ele precise de tempo para ficar realmente grande, seu dano base atual é mais do que suficiente no início para pressionar Akali e forçá-la a jogar defensivamente.

Procure trocar com Akali com sua Esfera Nula (Q) e um ataque básico com Lâmina Ínfera (W) sempre que ela tentar fazer seu combo durante a fase de rota. Essas duas habilidades combinadas podem causar cerca de 200 de dano no início. Algumas dessas trocas podem lhe dar uma vantagem significativa. A melhor parte de jogar de Kassadin contra Akali é que você tem um escudo de dano mágico no seu Q, dando a você muita resistência no início de suas trocas. Depois de obter acesso a Força de Pulso (E), suas trocas se tornam muito mais fortes e pode obter facilmente abates cedo.

Caminhar na Fenda (R) permite que você combine a mobilidade de Akali tanto dentro quanto fora da fase de rota. Seu objetivo deve ser conseguir um Glacieterno o mais rápido possível, o que permitirá que você enraíze Akali e prepare abates durante o meio do jogo. Você pode começar a rotacionar assim que tiver acesso à sua ultimate para criar bolas de neve com seus companheiros de equipe, para que tenha mais facilidade em lidar com Akali mais tarde. Mas lembre-se de empurrar suas tropas antes de rotacionar, para que Akali não obtenha ouro grátis das barricadas da torre enquanto você estiver fora.

Durante as lutas de equipe, tente abater qualquer alvo que puder, Akali ou seus companheiros de equipe. Não tente persegui-la, pois ela pode simplesmente usar a invisibilidade e esperar que seu time enfraquça seus companheiros. Se você conseguir um bom ângulo sobre ela, tente abatê-la em um piscar de olhos, mas não faça disso uma prioridade. Você se destaca em causar dano em área com seu Caminhar na Fenda e Força de Pulso, então tente maximizar o dano usando-os em vários alvos.

Kassadin é um dos melhores em investidas divididas mais tarde no jogo, devido à facilidade de derrubar torres com seu kit. Você será difícil de pegar devido ao Caminhar na Fenda, que permitirá que você cubra distâncias enormes em alguns segundos e poderá facilmente juntar-se a seus aliados. Isso colocará seus oponentes em uma posição difícil sobre como lidar com sua investida dividida e lhe dará a vantagem necessária para vencer o jogo.

Galio

Imagem via Riot Games

Galio é um campeão mais defensivo para responder Akali. Ele é excelente em criar emboscadas e mover-se pelo mapa, em vez de ser um contra-ataque direto a Akali durante a fase de rotas.

Graças um kit focado em poder e habilidade e sua capacidade de ser um bom tanque, você pode facilmente cutucar Akali e sobreviver à fase de rotas. Se ela tentar fazer seu combo, você sempre pode usar o combo de Soco Justiceiro (E), Ventos de Guerra (Q) e Escudo de Durand (W). Mesmo sem muito poder de habilidade, este combo causará muito dano no início, permitindo que você consiga abates sozinho ou, se você não puder matá-la sozinho, prepare um abate para seu caçador.

Conforme o jogo avança e você atinge o nível seis, você pode fazer jogadas em todo o mapa com a sua ultimate global. É importante prestar atenção para as jogadas ao redor do mapa para se colocar em movimento, já que você não terá tanto impacto se permanecer com Akali na rota do meio. Uma coisa importante para manter o controle é a Investida Shuriken de Akali, uma vez que ela poderia potencialmente seguir suas rotações para outras rotas.

Nos estágios posteriores do jogo, você pode ser a linha de frente da sua equipe com uma itemização de tanque para absorver o dano. Se Akali tentar avançar, você pode provocar, então arremessa-la ao ar para dar ao seu time tempo suficiente para deletar a barra de Vida dela.

Itens

Passos de Mercúrio

Esta é uma das melhores opções de botas ao enfrentar Akali se seus companheiros de equipe têm muito controle de grupo. Você acertará dois coelhos com uma cajadada só reduzindo o dano de Akali, enquanto também reduz a duração do CG de seus aliados em você.

Morellonomicon

Akali é notória por ter muita sustentação devido ao Conquistador ou Agilidade nos Pés combinado com Caça Voraz. A melhor coisa que você pode fazer para impedir isso é comprar um item anti-cura. Morellonomicon é a melhor opção neste caso.

Ampulheta de Zhonya

Embora a falta de resistência mágica possa tornar este item contra-intuitivo, o fato de você obter um efeito de estase em um tempo de recarga bem curto o torna uma ótima opção contra Akali, especialmente se ela tiver dois ou mais companheiros de equipe que causam muito dano físico. Você pode usar o efeito de estase para virar uma jogada contra ela escapando de seu dano de explosão e potencialmente, reverter uma luta perdida.

Barreira Verdejante

Este é um ótimo item defensivo de PdH no início, dando a você bastante resistência mágica. Se a equipe inimiga possui mais campeões de PdH, procure adquirir este item para torná-lo impossível de matar enquanto eles não tiverem penetração mágica. Embora tenha sido enfraquecido recentemente, ainda continua sendo um grande item em eficiência de ouro.

Hexdrinker

Hexdrinker é um dos primeiros itens de DdA orientado para lutadores, dando a você um pouco de resistência mágica necessária e um escudo para protegê-lo contra o potencial all-in de Akali. As estatísticas dele são ótimas e é um item incrível para se fazer primeiro se você estiver tendo problemas no início. Pode protegê-lo de ser abatido por Akali e você pode adquirir mais tarde a Mandíbula de Malmortius se precisar de mais defesas.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 28 de março.