Melhores composições da atualização 9.23 de Teamfight Tactics

A atualização 9.23 de Teamfight Tactics balanceou alguns campeões e itens problemáticos e também trouxe o começo da segunda temporada ranqueada do jogo. Se você estiver perdido no meio de todas as mudanças ou procurando solidificar algumas composições antes de tentar as ranqueadas, há um outro jogador que pode ajudar.

Um jogador de TFT compilou uma lista de composições usadas pelos Desafiantes e publicou o guia no Reddit. Ele traz dicas de compras, itens e posicionamento das unidades na mesa.

Veja as três melhores composições da atualização 9.23.

Sombra, Inferno, Invocador

Imagem via Lolchess.gg

Sologesang, streamer da Twitch, sugere que o foco de uma das melhores composições é fazer Kindred e Master Yi carregarem o jogo. Colocar itens de dano mágico e mana nos Kindred, como Abraço de Seraph e Eco de Luden, faz com que usem a habilidade mais frequentemente e maximizem o dano causado. Juntar com outras unidades Inferno como Brand e Annie ajuda a causar mais dano.

E, apesar de a atualização 9.23 ter reduzido o dano bônus da origem Sombra, Master Yi continua sendo uma unidade poderosa. Equipar o Mestre das Lâminas com a Manopla dos Glacinatas, a Dançarina Fantasma e a Lâmina da Fúria de Guinsoo faz dele uma força impossível de parar.

Para equilibrar a composição, tanques como Yorick e Sion concentram o dano recebido do oponente, além das unidades adicionais do bônus de Invocador.

Oceano e Mago

Imagem via Imgur

Oceano e Mago continua sendo uma das composições mais fortes, segundo Brandon “Saintvicious” DiMarco, ex-jogador profissional de League of Legends. A possibilidade de usar uma habilidade duas vezes seguidas é um poder muito forte, especialmente junto com o bônus do Oceano, que acabou de ficar mais forte. A Riot aumentou a regeneração de mana por segundo na atualização 9.23, permitindo que as habilidades sejam usadas com mais frequência.

Com Vladimir, Nami, Syndra e Nautilus, você já garante o bônus de 4 unidades do Oceano. Isso ajuda um Mago como Veigar, que oblitera qualquer unidade de nível mais baixo que ele, a ter uma chance de dominar o jogo.

Seria bom priorizar itens para Nami e Brand, que causarão mais dano nessa composição. Usar o item Chapéu do Mago em Nami permite que ela use a onda duas vezes. E aumentar a mana, velocidade de ataque e dano de habilidade de Brand, com itens como Seraph, Rabadon e Canhão, ajuda a causar mais dano em área.

Mestre das Lâminas e Assassino

Imagem via Lolchess.gg

Novamente, Master Yi aparece em uma composição do meta, agora junto com os Mestres das Lâminas. Na composição de Sologesang, Master Yi e Nocturne causam mais dano e Sivir ajuda a derrubar unidades inimigas. É necessário usar a Espada do Rei Destruído e tornar Nocturne um Mestre das Lâminas para conseguir o bônus de 4 unidades e tornar o assassino mais eficiente. Gume do Infinito e Guinsoo são as outras ferramentas que ele precisa para dizimar os inimigos.

Master Yi usa os mesmos itens da composição de Sombra, Inferno e Invocador. Mas o bônus de Mestre das Lâminas dá ataques básicos adicionais, acabando com tanques, magos e atiradores.

O meta de Teamfight Tactics deve mudar ao longo da temporada, mas essas composições podem ajudar a começar bem nas ranqueadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 20 de novembro.