Melhores Campeões em Livro Supremmo de Ultimates de League of Legends

O mais novo modo de jogo de League of Legends, Livro Supremo de Ultimates, permite aos jogadores sacrificar um de seus espaços de feitiço de invocador habituais e substituí-lo por uma escolha selecionada de três ultimates de campeões de um leque aleatório. É o primeiro novo modo desde Nexus Blitz, e seu lançamento coincide com o evento Sentinelas da Luz.

Aqui está o conjunto exato de habilidades que os jogadores podem obter.

Ahri: Ímpeto Espiritual

Ímpeto Espiritual Amumu: Maldição da Múmia Triste

Maldição da Múmia Triste Ashe: Flecha de Cristal Encantada

Flecha de Cristal Encantada Azir: Decreto do Imperador

Decreto do Imperador Bardo: Têmpera do Destino

Têmpera do Destino Cho’Gath: Banquete

Banquete Ezreal: Barragem Incendiária

Barragem Incendiária Fiddlesticks: Tempestade de Corvos

Tempestade de Corvos Gragas: Barril Explosivo

Barril Explosivo Gwen: Ponto-Cruz

Ponto-Cruz Janna: Monção

Monção Jarvan IV: Cataclismo

Cataclismo Jhin: Aclamação

Aclamação Karthus: Réquiem

Réquiem Kayle: Julgamento Divino

Julgamento Divino Kayn: Transgressão do Umbral

Transgressão do Umbral Kha’Zix: Massacre do Vazio

Massacre do Vazio Lee Sin: Fúria do Dragão

Fúria do Dragão Lissandra: Túmulo Congelado

Túmulo Congelado Lucian: O Expurgo

O Expurgo Lulu: Crescimento Virente

Crescimento Virente Lux: Centelha Final

Centelha Final Malzahar: Aperto Ínfero

Aperto Ínfero Maokai: Garras da Natureza

Garras da Natureza Miss Fortune: Metendo Bala

Metendo Bala Mordekaiser: Reino da Morte

Reino da Morte Morgana: Grilhões da Alma

Grilhões da Alma Nocturne: Paranóia

Paranóia Nunu: Zero Absoluto

Zero Absoluto Olaf: Ragnarok

Ragnarok Rell: Tempestade Magnética

Tempestade Magnética Rengar: Furor da Caçada

Furor da Caçada Shen: Manter a União

Manter a União Skarner: Empalar

Empalar Soraka: Desejo

Desejo Talon: Ataque das Sombras

Ataque das Sombras Tryndamere: Fúria sem Fim

Fúria sem Fim Xerath: Ritual Arcano

Ritual Arcano Yone : Destino Selado

: Destino Selado Zoe: Salto Dimensional

Com uma infinidade de habilidades finais à sua disposição, alguns campeões, sem dúvida, se sairão melhor quando receberem um novo recurso para administrar sobre os dois feitiços de invocador habituais. E uma vez que este modo muda as proporções de escala em ultimates, olhar para quais habilidades podem atingir um potencial de dano extremo pode apoiar jogadas chamativas que não seriam possíveis nos modos de jogo normais do LoL.

Mesmo que o Livro Supremo de Ultimates tenha apostas mais baixas e seja mais casual, aqui estão alguns campeões de alto desempenho para jogar se você quiser aumentar suas chances de vitória.

Nível S

Yone

Imagem via Riot Games

Melhores ultimates: Skarner, Nocturne, Kayn, Azir

Campeões com muita mobilidade inata prosperam neste modo de jogo e se tornam ainda mais eficazes quando não precisam depender de mana. Yone é um exemplo de tal personagem, já que ele pode trabalhar bem com múltiplas ultimates que lhe concedem mais dano ou avanços extras.

Quando combinado com sua habilidade Destino Selado, ele pode criar algumas oportunidades impressionantes para surpreender oponentes e permanecer relativamente seguro. Uma interação potente a ser observada é se você receber o Empalar de Skarner. Se houver uma ameaça proeminente no time adversário, você pode usar seu E e mover-se rapidamente para o oponente, então empalar com Skarner e retornar à sua posição original, arrastando o inimigo de volta com você.

Lee Sin

Imagem via Riot Games

Melhores ultimates: Ahri, Azir, Gragas, Zoe

Semelhante a Yone, Lee Sin não é limitado por problemas de mana e pode contornar o mapa rapidamente graças a seu Q e W. Essas habilidades que partem de Lee Sin permitem que você encontre oportunidades criativas para usar a Fúria do Dragão para mover-se rapidamente e deslocar o time inimigo. Você pode obter ultimates de campeão com mais mobilidade como Ahri ou Zoe para assustar seus oponentes, ou você pode mover mais jogadores com ultimates em área como as de Azir e Gragas.

Diana

Imagem via Riot

Melhores ultimates: Morgana, Ahri, Nocturne, Lissandra

A primeira Assassina de PsH a ser mencionada, Diana pode causar dano de explosão em rápida sucessão, e algumas das ultimates à sua disposição podem mitigar algumas de suas fraquezas potenciais. Embora Diana possa manter os inimigos próximos graças ao seu Colapso Minguante e entrar com seu Zênite Lunar, ela é vulnerável depois de iniciar e para controles de grupo se ela não vencer a luta logo no ínicio.

Com ultimatos como o de Lissandra, Diana pode estender seu tempo estando em alcance corpo-a-corpo por meio do Túmulo Congelado, ou travar um inimigo no lugar por mais tempo lançando-o sobre os inimigos.

Cho’Gath dá dano real e acumula saúde aumentando seu poder de permanência, Talon dá furtividade que pode permitir que você jogue contra oponentes, Yone permite que você se envolva em um alcance significativamente maior e Gwen permite que você relembre sobre o antigo ultimate de Irelia.

Aatrox

Imagem via Riot Games

Melhores ultimates: Olaf, Mordekaiser, Morgana, Tryndamere

Aatrox é um lutador de sustentação que pode se mover rapidamente em uma batalha e pode fornecer muita utilidade com seus múltiplos arremessos. Embora Aatrox possa se beneficiar de ter múltiplas ultimates, semelhantes a Irelia, há muitas maneiras de melhorar a eficácia de sua luta em equipe ou duelo com habilidades como o R de Morgana ou de Tryndamere.

Irelia

Imagem via Riot Games

Melhores Ultimates: Cho’Gath, Talon, Yone, Gwen

Já que o kit de Irelia mantém sua mobilidade e dá a ela muitas manobras de duelo, ela pode permanecer versátil com qualquer conjunto de ultimates que ela receber. Embora Irelia possa fazer uso de qualquer mobilidade ou habilidade de controle de grupo, qualquer efeito baseado em dano pode lhe dar uma explosão surpresa.

Nível A

Jhin

Melhores ultimates: Ashe, Ezreal, Lux, Xerath

Apesar de sua falta de mobilidade, Jhin é um campeão atirador divertido para tentar neste modo de jogo devido às suas habilidades de longo alcance, como Florescer Mortal e Aclamação. Você pode usar sua ultimate nova para preparar seu W e então usar o R ou usar as ultimates globais extras para garantir o abate de um inimigo enfraquecido.

Darius

Melhores ultimates: Mordekaiser, Olaf, Rengar, Nocturne, Jarvan IV

Como o principal campeão de combate corpo a corpo imóvel a fazer parte dessa lista, existem vários ultimates que contornam a aparente fraqueza de Darius. Olaf evita que você sofra lentidão e controle de grupo, enquanto Mordekaiser e Jarvan criam arenas que tornam difícil para os oponentes escaparem. Rengar e Nocturne podem colocá-lo em alcance corpo a corpo e fornecer alcance de iniciação estendido.

Ekko

Melhores ultimates: Skarner, Gwen, Lee Sin

Ekko é outro personagem do tipo Assassino de PdH que pode causar dano de explosão extremo e permanecer seguro devido ao seu ult. Como ele é relativamente móvel, você pode procurar ultimates de danos como Gwen, ou tentar obter mais habilidades de controle de grupo como Lee Sin para sua equipe.

Semelhante a Yone, Ekko tem um potencial de destaque impressionante se ele conseguir uma ultimate de Skarner. Você pode empalar um oponente e então fazer a cronoquebra para voltar à sua posição de cinco segundos antes, o que arrasta o oponente para muito longe.

Zac

Melhores ultimates: Azir, Gragas, Bard, Cho’Gath, Rell

Como o único tanque a fazer parte desta lista, Zac pode dar à sua equipe uma identidade de forte iniciação com a quantidade de alcance que ele tem com seu Estilingue Elástico. Enquanto Zac pode executar algumas longas cadeias de controle de grupo com seus ataques Vamos Pular! e Esticada, o novo modo permite que ele faça outras jogadas chamativas.

Azir e Gragas são as combinações mais evidentes, pois podem deslocar uma grande variedade de inimigos para perto ou para longe de sua equipe, uma vez que você esteja ao alcance de seu E.

Tahm Kench

Melhores ultimates: Soraka, Shen, Fiddlesticks, Jarvan IV, Kayle

O Rei do Rio foi recentemente retrabalhado para ser menos focado em seu Devorar para fins defensivos e se tornou potente em duelos e em ser uma presença avassaladora. Os jogadores que eram fãs de seu antigo estilo de jogo e estão procurando manter a jogabilidade reativa viva podem trazê-la de volta com certas habilidades como Soraka, Shen e Kayle.

Os jogadores de Tahm Kench que mergulharam fundo em sua nova jogabilidade podem procurar ultimates que os ajudem a iniciar mais facilmente ou a manter os inimigos próximos, como Fiddlesticks e Jarvan.

Experimente estes campeões e outros enquanto o modo de jogo rotativo do LoL, Ultimate Spellbook, está ativo.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 10 de julho.