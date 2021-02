Melhores campeões do Meio em League of Legends

Este artigo foi oferecido a você por Gamer Sensei. Melhore seu ranque trabalhando com um treinador profissional de League of Legends. Confira Gamer Sensei.

Alguns campeões em League of Legends são simplesmente mais fortes do que outros.

A rota meio é uma das funções mais fáceis de carregar no jogo, principalmente porque você tem acesso fácil a qualquer outra parte do mapa. Ah, e muito dano. Grandes campeões do meio são aqueles que podem efetivamente se movimentar para outras rotas enquanto mantêm uma boa pressão sobre seu próprio oponente do meio. Campeões que podem fazer isso bem são indispensáveis.

Essa lista de campeões de primeira linha pode ser afetada dependendo de uma série de coisas. Às vezes, o meta muda sem nenhuma razão aparente além do gosto dos jogadores, mas geralmente há algum tipo de mudança de balanceamento por trás de tudo. Pode ser difícil acompanhar os melhores campeões do mês, então deixe-nos fazer isso por você.

Aqui estão nossos cinco melhores para o meio da atualização 11.3 do LoL.

Twisted Fate

Imagem via Riot Games

Prós

Ultimate global

Escolha de itens flexível

Contras

Custos de mana alto

Independentemente da versão DdA/PdH, precisa de tempo para escalar

Twisted Fate se tornou mais popular nas últimas semanas, embora ele não tenha recebido nenhum fortalecimento significativo. Jogadores de Alto Elo descobriram recentemente escolhas de itens híbridas que tornam o TF forte, resultando em mais pessoas o escolhendo. Sua pressão em todo o mapa após o nível seis pode ajudá-lo a virar a maré de um jogo perdido ou aumentar sua liderança em um jogo vencedor.

Com a página de runas adequada, você pode sobreviver à maioria dos campeões do meio com facilidade, dando-lhe tempo suficiente para escalar e vagar pelo mapa para ajudar seus companheiros.

Runas

Screengrab via Riot Games

O Livro de Feitiços Deslacrado é a essência de um bom jogador de Twisted Fate. Ele concede a você acesso a vários feitiços de invocador, que podem ajudá-lo a vencer a rota ou salvar um aliado ferido no momento certo. Embora existam outras construções viáveis ​​também, a mais popular é focada em torno dessa Runa.

A runa Sincronia perfeita junto com o Pulverizador de Tropas e o Tônico de Distorção do Tempo são usadas ​​para ajudá-lo durante a fase de rota e a passar por ela ileso. Você pode usar o Pulverizador para abater canhões antes de ir para a base ou ajudá-lo a limpar a onda sem desperdiçar muita mana. Tônico de Distorção do Tempo é uma das runas básicas mais fortes, então é autoexplicativa, já que você quer começar com a poção.

A árvore rúnica secundária usada geralmente é a resolução para torná-lo mais tanque e menos propenso a morrer no início. Demolir irá ajudá-lo a fazer uma bola de neve mais cedo e obter seus itens principais o mais rápido possível. Osso Revestido é usado para ajudá-lo contra aqueles assassinos.

Prioridade de habilidade

A prioridade da habilidade de Twisted Fate é a seguinte: R> Q> W> E. Q é a sua principal habilidade para limpar tropas e cutucar oponentes desde o início. Tente mirar para acertar as tropas inimigas e cutucar o oponente logo no início. Isso o ajudará a garantir uma vantagem inicial e uma bola de neve. O W em segundo para o dano adicional que deve ajudá-lo a diminuir as ondas conforme o jogo avança. O E por último, pois o Q e W são muito mais úteis.

Plano de jogo

Use seu Q no início para cutucar os inimigos e abater tropas. Se o seu caçador quiser fazer uma emboscada, tente preparar sua Carta Dourada com antecedência para não procurar por ela enquanto o caçador está perseguindo o inimigo.

Tenha como objetivo acumular ouro cedo e obter seus itens principais, dependendo de qual build você escolher. Quando você estiver no nível seis, procure jogadas com sua ultimate para ajudar suas outras rotas. Conforme o jogo avança, use o que há de melhor em sua vantagem para atravessar distâncias enormes enquanto faz split push. Lembre-se de se comunicar com sua equipe sobre suas possíveis jogadas de teleporte. Tente usá-lo no tempo de recarga para conseguir abates em todo o mapa, o que fará com que você e seus companheiros de equipe se tornem uma bola de neve.

Nos estágios posteriores do jogo, se você for fazer um split push, lembre-se de desviar e estar preparado para ser golpeado se você não tiver visão suficiente. Você pode até usar sua ultimate para revelar o mapa e se teleportar se estiver sentindo uma emboscada, já que seu abate no final do jogo pode significar um desastre para sua equipe.

Anivia

Imagem via Riot Games

Prós

Dano forte em alvo único ou área de efeito

Ótimo em zoneamento

Opções de itens flexível

Contras

Fome de mana

Sem avanços

O pequeno retrabalho de seu kit de Anivia a tornou uma escolha muito melhor na rota do meio. Não está mais com fome de mana como antes, ela ainda tem alguns problemas, mas está muito melhor para jogar. Você pode punir os inimigos com mais força no início, dando-lhe a capacidade de abater antes do nível seis e jogar como bola de neve a partir daí.

Do meio ao fim do jogo também ficou muito melhor para os jogadores de Anivia, com sua atuação definitiva como uma ótima ferramenta de zoneamento ofensiva e defensivamente. Se o jogo chegar a um ponto em que você precisa ficar recuado acumulando ouro, então Anivia é a melhor campeã para essa tática.

Runas

Screengrab via Riot Games

Existem várias opções de runas viáveis, mas ir para uma página orientada a danos explosivos parece estar funcionando melhor agora. Ele permite que você pegue abates cedo e pegue seus itens mais cedo. Devido a isso, você deseja usar Eletrocutar junto com outras runas, como Golpe Desleal e Globos Oculares, para ajudar no seu dano. Para ser mais móvel, você deseja adquirir Caça Incansável.

Para a página secundária, você precisa de runas para consertar seus problemas de mana, então ir para Precisão ou Feitiçaria parece ser o melhor. A precisão também ajudará em suas tentativas de abate devido ao Golpe de Misericórdia, que aumenta seu dano em 8% para alvos com pouca Vida.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Anivia é a seguinte: R> E> Q> W. O E primeiro irá ajudá-la a conseguir os primeiros abates no campeão de rota ou caçador adversário. Depois disso, concentre-se em maximizar o Q para diminuir o tempo de recarga do seu atordoamento. Embora o W seja uma ótima forma de zonear em geral, seu impacto em comparação com Q ou E é muito menor, por isso é maximizado por último.

Plano de jogo

Anivia é uma maga de controle do meio, mas foi alterada para ter mais explosão na última atualização. Ela pode pegar abates cedo com facilidade e tornar o jogo uma bola de neve se não for controlada. Devido à falta de uma habilidade de mobilidade, pode ser difícil sobreviver às primeiras tentativas de emboscada, mas seu W será seu salvador na maior parte do tempo. Um W na hora certa pode anular a tentativa de emboscada e dar a você tempo suficiente para ficar em segurança.

Conforme o jogo avança, tente pegar o item Mítico Angústia de Liandry, que a tornará uma grande ameaça devido à interação com o sua ultimate. Você pode derreter facilmente campeões frágeis e tanques graças ao item, tornando-se uma ótima escolha na maioria das composições.

Lembre-se de acumular ouro com tropas, emboscar outras rotas e evitar passar pela névoa da guerra nas fases posteriores do jogo, pois se você for pega, seu time pode ser atropelado pelos oponentes.

Galio

Imagem via Riot Games

Prós

Dano em porcentagem da vida máxima

Tanque por natureza

Ultimate global

Contras

Mago corpo a corpo

Movimentos previsíveis

Custos de mana altos

Galio está de volta ao meta após o último retrabalho dos itens. Mesmo depois de incontáveis enfraquecimentos, ele continua encontrando um caminho de volta para o meta. Ele domina com seu forte controle de grupo e ultimate global que lhe permite impactar todo o mapa.

Seu kit é perfeito contra composições de dano mágico ou equipes de combate corpo a corpo devido à sua capacidade de provocar equipes inteiras ou absorver dano mágico com sua passiva do W. Mesmo contra uma equipe completa de campeões que usam dano físico, Galio pode encontrar uma maneira de ser poderoso. Sua capacidade inata de ser tanque permite que ele sobreviva por longos períodos de tempo, dando ao seu time tempo suficiente para derrotar os campeões adversários.

Construção de item

Screengrab via Riot Games

Determinação é a árvore mais escolhida no Galio porque ele precisa das resistências adicionais para ser jogado com eficácia. Pós-choque permite que você sobreviva após sua iniciação e seja uma máquina de controle de grupo para sua equipe não ser destruída no primeiro segundo de uma luta em equipe. Golpe de Escudo sincroniza bem com sua passiva e W, permitindo que você cause grandes quantidades de dano nas trocas curtas durante a fase de rota. Osso Revestido torna você ainda mais difícil de matar, tanto na fase de rotas quanto depois. Crescimento Excessivo é uma runa básica para a maioria dos campeões tanque, garantindo a você Vida grátis enquanto você abate tropas.

O Manto de Nimbus tornará você mais rápido nas lutas de equipe, já que o flash irá conceder-lhe velocidade de movimento, o que permitirá que você pegue os inimigos desprevenidos e use seu controle de grupo. Transcendência é considerada pela aceleração de habilidade adicional, já que os tempos de recarga base de Galio são bastante altos devido ao seu poder.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Galio é a seguinte: R> Q> W> E. Q é a sua forma de limpar tropas e a habilidade de cutucada, por isso deve sempre ser maximizada primeiro. Há alguma flexibilidade com o segundo lugar, mas o W é usado com mais frequência do que o E devido à necessidade de provocar os inimigos em vez de correr para longe com o E. Se você se encontra em um jogo onde precisa de mais mobilidade, escolha o E depois do Q.

Plano de jogo

Acumular ouro e cutucar logo no início com seu Q. Use o dano adicional em área de sua passiva para limpar ondas sem desperdiçar muita mana. Galio tem alto custo de mana, ao contrário de outros magos da rota meio, então você deve ter cuidado com cada habilidade lançada. É melhor usar habilidades para limpar uma onda em vez de tentar cutucar um inimigo escondido atrás dela.

Depois de chegar ao nível seis, comece a empurrar sua rota e procure por oportunidades de emboscar outras rotas no mapa. O alcance de sua ultimate é alto e você deve procurar jogadas sempre que possível quando ela estiver pronta. O tempo de lançamento é lento, mas pode rapidamente virar a maré da batalha a seu favor.

Quanto aos itens, escolha dependendo das necessidades de sua equipe. Galio é flexível nesse aspecto e tem vários caminhos viáveis. Você pode comprar itens de tanque para ser uma grande linha de frente ou se sua equipe precisar que você cause dano, você pode ir para uma construção focada em PdH.

Pantheon

Imagem via Riot Games

Prós

Imunidade em uma habilidade básica

Rei da fase de rota

Final global

Contras

Corpo a corpo

Escala mal nas fases posteriores do jogo

Pantheon é uma ótima escolha no Meio, especialmente contra todos os magos frágeis. Ele tem um kit opressivo que é difícil de lidar para qualquer mago. O dano inicial de suas lanças combinado com sua ameaça de abate força os magos a jogar na defensiva durante a maior parte da fase de rotas. Seu E, que permite que ele bloqueie todas as fontes de dano de uma direção, o torna o companheiro de equipe perfeito se você for um caçador. Os mergulhos são fáceis com um Pantheon em sua equipe, então esteja pronto para ter muitas intervenções na selva desde o início, o que deve ajudá-lo a ficar fora de controle.

Runas

A página de runas primária de Precisão é a melhor no Pantheon. Ela concede a você acesso a três runas que você pode usar bem: Pressione o Ataque, Agilidade nos Pés e Conquistador. No geral, o Conquistador é melhor e permite que você cause estrago em tanques e papéis com facilidade. O Triunfo o ajudará a sobreviver em encontros com pouca vida, Lenda: Tenacidade reduzirá a duração do controle de grupo em você e golpe de Misericórdia atua como o finalizador perfeito, especialmente quando combinado com sua habilidade Q.

A página secundária de runas do Pantheon é mais flexível, com a Inspiração reinando suprema sobre as outras devido à sustentação extra da Entrega de Biscoito e Tônico de Distorção do Tempo. Você será capaz de usar suas habilidades repetidamente durante a fase de rotas sem problemas.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade do Pantheon é R> Q> E> W. Maximizar o Q é essencial no Pantheon, pois atua como sua principal ferramenta para limpar rotas e cutucar o inimigo. E em segundo, pois permite que você negue habilidades cruciais e execute os primeiros mergulhos sem problemas. Você pode sair na frente facilmente com a ajuda de seu caçador graças a esta habilidade.

Plano de jogo

Pantheon tem um plano de jogo claro. Ele quer fazer uma bola de neve o mais rápido possível e terminar o jogo antes que chegue a um estágio em que seja menos eficaz. Ele escala bem no início com itens de letalidade, tornando-se uma grande ameaça nos estágios intermediários do jogo, com dois itens de Letalidade.

Você quer empurrar a rota superior e procurar oportunidades de vagar pelo mapa, que será a maneira mais fácil de criar uma bola de neve e obter abates mais cedo. Depois de garantir alguns dos primeiros abates, compre Eclipse e continue vagando pelo mapa, obtendo objetivos no processo de abater inimigos também.

Você cai no estágio posterior do jogo, por isso é importante tentar terminar o jogo o mais rápido possível, acompanhando suas emboscadas às outras rotas. Tire a visão dos inimigos para preparar arbustos mortais e emboscar inimigos desavisados.

Zed

Imagem via Riot Games

Prós

Sem mana

Alto teto de habilidade

Um dos melhores campeões para se especializar

Contras

Fraco contra tanques

Difícil de serecuperar

Zed é um dos mais populares assassinos do Rift, por quem o melhor jogador de League of Legends, Faker, ficou conhecido. O teto de habilidade é enorme e a diferença entre um Zed de um jogo e um Zed de cem pode ser facilmente vista.

A recente reversão de seu enfraquecimento da 3ª temporada o trouxe de volta para aterrorizar o Rift mais uma vez.

Construção de item

Screengrab via Riot Games

Zed é excelente em lidar com grandes quantidades de dano em curtos períodos de tempo e sair ileso antes que os oponentes percebam o que aconteceu com eles. A runa primária da Dominação ajuda seu objetivo, considerando que dá a você Eletrocutar, que pode ser usada facilmente, Gosto de Sangue para garantir que você tenha sustentação suficiente para alcançar seus picos de poder, Globos Ocuares para o DdA adicional e Caça Suprema para aquele tempo de recarga baixo em sua ultimate.

Existem algumas páginas de runas secundárias viáveis, com Feitiçaria sendo a mais popular pela redução de tep ode recarga adicional e Chamuscar pelo dano adicional.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Zed é: R> Q> E> W. Você quer que sua principal habilidade de dano, o Q, seja maximizada o mais rápido possível. Depois disso, você deseja se concentrar em maximizar o E para aumentar seu potencial de explosão. Embora o W seja uma habilidade incrível, o dano adicional de Q e E supera a utilidade do W.

Plano de jogo

Zed é um assassino do início ao meio do jogo que se destaca em entrar e sair rapidamente antes que os inimigos percebam o que aconteceu. Você tem muito dano no início, mas ao mesmo tempo se torna vulnerável se usar sua sombra agressivamente.

Equilibre jogadas agressivas e seguras durante a fase de rotas, procure oportunidades de acertar um combo mortal W> E> Q no inimigo quando ele tentar abater uma tropa. Depois de chegar ao nível seis, comece a procurar oportunidades para abater seu adversário ou emboscar as rotas laterais.

Conforme você aumenta lentamente em poder com seus picos de itens de letalidade, você alcançará um platô no meio do jogo, a menos que esteja extremamente forte. É importante procurar oportunidades de split push, emboscando os oponentes para terminar o jogo antes desse ponto, caso contrário, você perderá o jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.