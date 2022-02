Melhor runas e itens para Renata Glasc em League of Legends

Renata Glasc é a 159ª campeã a ingressar no League of Legends. A Baronesa Quimtec é a primeira suporte adicionado ao jogo em mais de um ano, e seu kit exclusivo a torna única.

Com o lançamento de Renata Glasc, uma nova mecânica chamada Berserk foi introduzida no jogo. Isso faz com que os inimigos ataquem uns aos outros, antes de mudar para monstros neutros.

Vendo como a ultimate de Renata é um feitiço em área, os jogadores devem tentar usá-lo em grupos de inimigos para obter o máximo impacto.

Mas sua Ultimate não é a única coisa que a torna distinta como campeã. Com ferramentas de controle de grupo e escudo, ela é um suporte com potencial ilimitado. Além disso, com a capacidade de trazer seus aliados de volta dos mortos, ela é particularmente influente nas mãos de jogadores habilidosos.

Aqui está uma das melhores builds para Renata Glasc na 12ª temporada.

Runas

Captura de tela via Riot Games

Feitiçaria

Invocar Aery: Na fase de rotas, você deve tentar intimidar seus oponentes de rotas enquanto fornece recursos e escudos para seu carregador de DdA. Invocar Aery é a escolha perfeita para isso. Isso aumentará seu potencial de ataque e, com o acúmulo certo, você poderá eliminar seus inimigos quando atingir o nível seis.

Faixa de Fluxo de Mana: Em Renata Glasc, você usará todas as suas habilidades. Mas isso significa que a campeã tem uma alta demanda de mana. Por esse motivo, Faixa de Fluxo de Mana é uma forte opção para a campeã. Ela fornece um fluxo constante de mana ao longo do jogo.

Transcendência: A Baronesa Quimtec escala tremendamente bem no meio e no final do jogo. Como sua terceira runa na árvore de feitiçaria, você deve escolher Transcendência. Isso diminuirá seus tempo de recargas, o que faz muita diferença nas fases iniciais do jogo.

Chamuscar: Embora Tempestade Crescente e Caminhas Sobre as Águas sejam opções fortes, você deve ter como objetivo dominar a rota inferior na fase de rotas. Por isso, Chamuscar continua sendo a melhor escolha para Renata.

Inspiração

Entrega de Biscoitos: Esta runa é praticamente autoexplicativa. A Entrega de Biscoito é outra ferramenta excelente para maximizar sua sustentabilidade nos estágios iniciais do jogo. Vendo que a campeão é exigente quando se trata de mana, esta é a melhor escolha para ela na árvore de inspiração.

Perspicácia Cósmica: Você terá muitos itens ativos em nossa itemização, tornando Perspicácia cósmica uma necessidade. Também diminui o tempo que você precisa para usar seus Feitiços de Invocador, o que sempre será útil.

Bônus: +9 Força Adaptativa, +9 Força Adaptativa, +6 Armadura (Resistência Mágica se você estiver jogando contra um carregador de PdH)

Itens iniciais

Captura de tela via Riot Games

Gume do Ladrão Arcano + duas poções de vida

A itemização começa com Gume do Ladrão Arcano, que é um dos itens mais comuns para campeões devoradores de mana na função de suporte. Com este item, você ganhará mais ouro a cada cutucada que acertar em seus oponentes. Ao mesmo tempo, fornece regeneração de mana. Realmente não há opção melhor.

Itens essenciais

Captura de tela via Riot Games

Hino Bélico de Shurelya

O Hino Bélico de Shurelya é um item que se encontra regularmente na “lista de compras” para campeões de suporte no LoL. Velocidade de movimento adicional, que é crucial para campeões imóveis, é o destaque do item. Isso permitirá que os jogadores diminuam os espaços entre os inimigos ou escapem quando forem pegos de surpresa. Ele também fornece poder de habilidade, aceleração de habilidade, regeneração de mana e Vida, que falam por si. O item é uma necessidade para Renata Glasc.

Putrificador Quimtec

Mais uma vez, temos um item que concede estatísticas importantes na forma de poder de habilidade, aceleração de habilidade e regeneração de mana. Mas o item brilha mais graças à sua passiva único, que inflige Feridas Dolorosas em inimigos atingidos por você ou por um aliado que tenha sido curado ou recebido um escudo seu. Em Renata, você usará suas habilidades ofensivas e defensivas muitas vezes, tornando o Putrificador um item central da campeã.

Redenção

Com Redenção, os jogadores de Renata terão como objetivo aumentar seu poder de cura e proteção, além de aumentar suas estatísticas principais. A redenção é um ótimo item opcional para quase todos os suportes do jogo. Com Renata, em particular, parece ser uma das melhores opções devido às estatísticas que oferece.

Itens de fim de jogo

Captura de tela via Riot Games

Cajado de Água em Fluxo

O Cajado de Água em Fluxo é um ótimo item em Renata, especialmente quando você está jogando ao lado de um atirador que depende de habilidades (como Ezreal). O item não apenas aumenta suas estatísticas mais importantes (50 de poder de habilidade é uma quantidade considerável para um item de suporte), mas também concede a você e seu companheiro de equipe protegido poder de habilidade adicional e aceleração de habilidade.

Ampulheta de Zhonya

Embora existam muitos itens ótimos para serem escolhidos em Renata Glasc no final do jogo, a Ampulheta de Zhonya é uma das melhores para obter. Com o kit agressivo de Renata e a ultimate que muda o jogo, ela provavelmente será um alvo prioritário nas lutas de equipe. Por esta razão, a Ampulheta de Zhonya é crucial para a sobrevivência. Também aumenta seu poder de habilidade e aceleração de habilidade.

Botas Ionianas da Lucidez

Os campeões raramente chegam ao final do jogo sem botas, especialmente uma imóvel como Renata Glasc. Escolher suas botas é uma das escolhas mais fáceis do jogo ao jogar com a Baronesa. Seus tempos de recarga são longos, tornando as Botas Ionianas da Lucidez uma prioridade em 99% das situações. Mas eles não são insubstituíveis. Ao jogar contra uma equipe com forte DdA, opte por Botas Galvanizadas de Aço. Botas da Rapidez também são uma opção viável quando enfrenta assassinos ou carregadores móveis.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises de esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 22 de fevereiro.