Mata se aposenta do League of Legends profissional

O Suporte Cho “Mata” Se-hyeong está se afastando do cenário profissional de League of Legends, anunciou o jogador no Facebook hoje.

Mata possui um extenso histórico competindo no League. Ele assinou com o MVP Ozone em 2013, mas se separou do time no final do ano para jogar pelo Samsung White. Ele serviu como parte integrante da vitória da equipe na etapa do Campeonato do Mundo de 2014, recebendo a skin Thresh SSW.

O suporte se despediu da Samsung White logo após o Mundial de sucesso de sua equipe. Ele assinou contrato com a Royal Never Give Up em 2015 e se mudou para a LPL, onde ganhou o título 2016 Spring da região, aparecendo no palco do Mundial pela terceira vez em sua carreira. Mais tarde, ele assinou com a KT Rolster e venceu os playoffs da LCK 2018 Summer antes de conseguir uma vaga na SK Telecom T1 no ano seguinte.

Mata se separou da T1 em 19 de novembro, após a derrota da equipe para a G2 Esports nas semifinais do Campeonato Mundial de 2019. Depois que o time optou por jogar com Lee “Effort” Sang-ho, Mata esteve menos tempo no palco e jogou apenas dois jogos no Campeonato Mundial deste ano.

A aposentadoria de Mata marca o fim de uma era; todas a equipe antiga de vencedores da Samsung White se aposentaram. O mid laner Heo “PawN” Won-seok e o ADC Gu “imp” Seung-bin deixaram a cena profissional nos últimos meses, sobrando apenas o suporte na equipe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 14 de dezembro.