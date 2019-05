Master Yi e Rammus foram atingidos no PBE de LoL

Master Yi e Rammus são dois dos campeões mais bem-sucedidos na selva para os níveis mais baixos de ranqueadas. Master Yi tem 51% de vitórias no Prata e Rammus tem 53%, o mais alto de todos.

Master Yi cai quando você olha os níveis mais altos, mas Rammus continua no topo até o Platina ou mais. Para mexer nessa dominância deles no League of Legends, a Riot implementou uma série de pequenos enfraquecimentos no servidor de testes (PBE).



Master Yi não sofreu tanto e ainda deve ser uma escolha relevante, especialmente no Ferro, Bronze e Prata. Mas o potencial de bola de neve dele diminuiu um pouco. A velocidade de ataque diminuiu e o dano de ataque repetido do Ataque Alpha (Q) foi reduzido de 25% para 15%.

Velocidade de ataque reduzida de 0,733 para 0,679.

Dano de ataque repetido do Ataque Alpha (Q) reduzido de 25% para 15%.

Essas mudanças não devem ser um grande problema para jogadores dos níveis mais altos, mas os de níveis mais baixos devem ter mais dificuldades em levar o jogo sozinhos.



Rammus, por outro lado, estava precisando ser um pouco (ou muito) enfraquecido há algum tempo. Ele não é o campeão mais forte no competitivo, mas tem causado o caos nas ranqueadas. Ele é um campeão da selva completo com gank poderoso e um dos mais fortes para levar torres, particularmente do jeito que o jogo está agora.

Dano de Tremores (R) reduzido de 40/80/120 para 30/60/90.

Tremores (R) acaba com as barricadas de torres como se fossem nada, e mesmo que o foco do enfraquecimento da atualização 9.11 tenha sido sua ultimate, ela ainda deve ser uma ameaça considerável. Só não será tão potente, e deve enfraquecer o potencial dele mais para o fim do jogo.

De modo geral, as mudanças a Master Yi e Rammus são relativamente pequenas e não devem ser um problema tão grande para os níveis mais altos. Elas devem, porém, ajudar a equilibrar os níveis mais baixos.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 26 de maio.