Maoan, jogador do meio da Beyond Gaming, está suspenso do Mundial 2021 após escândalo de manipulação

O jogador da rota do meio da Beyond Gaming, Maoan, foi suspenso do Campeonato Mundial 2021 de League of Legends após uma investigação definitiva que o colocou no centro de um escândalo de manipulação.

De acordo com a Riot Games, “Maoan violou a regra 9.3 do Regulamento do Campeonato Mundial 2021, que proíbe a associação dos jogadores com apostas”.

Hoje, Maoan e a Beyond Gaming derrotaram a Galatasaray Esports, da TCL, em uma melhor-de-cinco que decidia quem avança para a etapa final da fase de entrada do Campeonato Mundial. Aos 18 anos, o jogador está na segunda temporada de sua carreira em League of Legends.

A Riot confirmou que sua equipe “obteve provas definitivas de que Maoan divulgou informações privilegiadas a um amigo para fins de apostas na partida de hoje”. Segundo a Riot, “Maoan será suspenso até o fim do Campeonato Mundial 2021 e pode estar sujeito a penalidades adicionais após a conclusão da investigação”.

Até o momento, a Riot Games não divulgou mais informações sobre a suspensão de Maoan. Não se sabe se seus companheiros de equipe na Beyond Gaming também serão penalizados, nem se estavam envolvidos.

A Beyond Gaming ainda não anunciou quem jogará como substituto na rota do meio durante a série de amanhã, contra a Hanwha Life Esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 08 de outubro.