Malphite tem biografia atualizada com conexões a Shurima e ao Vazio

A nova biografia de campeão do League of Legends do Fragmento do Monolito o conecta à guerra antiga entre o glorioso império Shurima e o caos destrutivo do Vazio.

A história de Malphite começa logo após a destruição de Icathia, a nação de Jax, nas mãos do Vazio, que eles voluntariamente desencadearam sobre Shurima em um ato de desespero para destruir o poderoso reino. Shurima estava rapidamente se perdendo para o ataque do Vazio. Temendo o pior, Shurima virou-se para um poderoso mago arrogante conhecido como Ne’Zuk, que se comprometeu a construir uma arma capaz de conduzir o Vazio de volta à Terra a partir do qual foi desencadeado.

Ne’Zuk passou meses elaborando sua obra-prima: um castelo flutuante construído por pedra imbuído de magia. A magia deu à pedra uma espécie de vida consciente e permitiu que a estrutura se reparasse quando danificada.

O mago pegou seus seguidores e sua super arma e confrontou o crescente Vazio. As duas forças lutaram por semanas, destruindo a maior parte da terra ao redor, o que apenas espalhou a corrupção do Vazio.

Enquanto a batalha calamitosa continuava, o Vazio lentamente ganhou vantagem e forçou o monolito flutuante de Ne’Zuk a colidir com a Terra abaixo. O chão entrou em erupção quando a cidade mágica colidiu com ela e liberou toda a força do Vazio nos céus acima. Os seguidores de Ne’Zuk foram mortos e sua grande arma foi destruída. Ele conseguiu escapar sozinho.

Embora a fortaleza mágica de Ne’Zuk tivesse sido reduzida a escombros, a magia dentro de sua pedra durou. As rochas tentaram se curar, mas todas foram devoradas lentamente pelo vazio ao redor.

Apenas um fragmento enterrado sob a Terra conseguiu escapar da destruição do Vazio e lentamente se reparou ao longo de muitos séculos. A última peça sobrevivente do Monolito foi reformada e agora vagueia na solidão. Tornou-se uma lenda conhecida como “Malphite” por muitos moradores de Runeterra.

Malphite sente a presença do Vazio retornando lentamente a este reino e está preparado para fazê-la recuar como seu criador o projetou para fazer muitos séculos atrás.

A nova biografia de Malphite sugere fortemente eventos impactantes ainda por vir, como o retorno do Vazio, que foi recentemente referenciado em várias novas histórias de conhecimento, incluindo a biografia atualizada de Jax.

Artigo publicado originalmente em inglês por Milo Webb no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.