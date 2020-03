Mais um dia trabalhando de casa, mais um meme: desenvolvedor da Riot transforma Tibbers em Volibear

Quem diria que Volibear pode ser tão fofo quanto um ursinho de pelúcia?

August Browning, designer sênior de campeões de League of Legends, mostrou à comunidade como a atualização de Volibear poderia ser. No meme, Annie pode invocar o Rugido do Trovão em vez de seu amado Tibbers.

Day 2 of working from home.



This is the rework Volibear needs. pic.twitter.com/5jS3wh2qGy — August (@RiotAugust) March 18, 2020

“Essa é a atualização que Volibear precisa”, disse Browning.

Quando Annie invoca Tibbers, o ursinho fofo se transforma em um monstro. Agora, o bichinho de pelúcia se transforma em um deus do trovão pronto para destruir os oponentes.

Browning também fez uma mudança interessante à atualização de Wukong ontem. Nessa mudança, o Macaco Rei se transformaria em Nautilus quando se divide.

Day 1 of Working from Home.



This is the update Wukong needs. pic.twitter.com/cPT8duKdZO — August (@RiotAugust) March 17, 2020

No mês passado, os desenvolvedores da Riot fizeram com que a âncora de Nautilus tomasse a rota do meio inteira, tornando quase impossível desviar dela. Isso, é claro, foi uma tentativa de silenciar os fãs do LoL que reclamavam do alcance do Q do Titã das Profundezas.

A real atualização de Volibear planeja integrar a estética de “deus do trovão” nas habilidades de lutador do campeão. Apesar de pouco ter sido revelado sobre suas habilidades, vamos descobrir em breve.

Os desenvolvedores da Riot continuam trabalhando de forma remota durante a pandemia de coronavírus, então podemos esperar mais memes nesse período.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 18 de março.