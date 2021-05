MAD Lions perde 2 jogos e Cloud9 enfrenta a eliminação no terceiro dia do estágio Hexágono do MSI 2021

O terceiro dia do palco Hexágono do Mid-Season Invitational de 2021 está nos livros. E faltando apenas dois dias para as quatro equipes finais serem decididas e colocadas em uma chave de eliminação única, as apostas são mais altas do que nunca.

Hoje, vimos as melhores equipes do evento mostrarem sinais de vulnerabilidade, enquanto competidores inesperados subiram rapidamente na classificação do torneio. Com apenas quatro jogos para cada equipe, e apenas um jogo separando as três melhores equipes do campo, há muito espaço para voltas selvagens para fechar o Hexágono.

Aqui estão as maiores conclusões e histórias após o terceiro dia do estágio Hexágono do MSI 2021.

RNG finalmente mostra sinais de mortalidade

Foto via Riot Games

Quando Royal Never Give Up venceu oito jogos consecutivos para iniciar sua participação no MSI, questões em torno da qualidade dos oponentes do time começaram a surgir, já que a RNG só encontrou vitórias contra times de regiões menores em PentanetGG e Unicorns of Love. Os campeões da LPL levaram seu ímpeto ao estágio Hexágono, encontrando vitórias sobre todos os outros times de região principal no MSI. Ficou claro rapidamente que o ímpeto impulsionaria os campeões da LPL direto para a linha de chegada do MSI.

Mas hoje, esse ímpeto sofreu uma parada brusca quando a PSG Talon desmontou a RNG de forma convincente. A PSG registrou 26 abates em apenas 28 minutos, cortando a RNG como manteiga a caminho de uma das vitórias mais desequilibradas de qualquer equipe do MSI.

A RNG voltou ao palco algumas horas depois para superar essa adversidade e golpear a PentanetGG em uma partida de 18 minutos, mas o fato de que a equipe revelou não ser imbatível, no mínimo, é um bom presságio para alguns dos principais competidores do torneio.

Se há uma equipe que deveria estar mais animada com a aparente falibilidade da RNG, é a DWG KIA. Os representantes da LCK se encontram em um empate ao lado da RNG pelo primeiro lugar na classificação do MSI. A RNG e a DWG não jogarão um com o outro até o final da fase Hexágono, na terça-feira, mas uma vez que esse ponto no tempo chegue, as duas equipes podem estar diante de um potencial jogo tudo ou nada para a primeira semente na chave final iminente.

Cloud9 vê suas chances desaparecerem

Foto via Riot Games

O início do terceiro dia na fase Hexágono foi promissor para a Cloud9. A equipe cuidou dos negócios e subiu na classificação com sua primeira vitória sobre a PentanetGG, e mesmo durante a maior parte de seu segundo jogo contra a DWG KIA, a Cloud9 parecia estar em uma posição potencialmente viável.

Pela segunda vez nesta semana, a Cloud9 trocou seu Nexus por um objetivo principal. Contra a RNG na sexta-feira, o time garantiu um Barão, mas permitiu que Xiaohu destruísse sua base. Hoje, a Cloud9 pode ter garantido um Dragão Ancião contra a DWG, mas a equipe ainda assim deixou ShowMaker eliminá-los em uma luta em equipe decisiva.

Ao menos, você tem que creditar o quão impressionante a Cloud9 é em permanecer em um jogo pelo maior tempo possível, apenas para vê-lo escapar por entre seus dedos todas as vezes.

Para piorar a situação para a Cloud9, o cenário dos sonhos onde a equipe consegue um cenário de desempate pela semente final ao lado da PSG Talon ficou ainda mais fora de alcance hoje. Com as vitórias da PSG sobre a RNG e a MAD Lions em mente, os campeões da PCS deram a si próprios uma proteção significativa sobre a Cloud9. Em algum momento nos próximos dois dias, a Cloud9 precisará encontrar uma maneira de roubar algumas vitórias contra um dos times principais do evento se os representantes norte-americanos quiserem uma chance de permanecer na discussão por um final nos quatro primeiros.

MAD Lions caem de leve na classificação

Foto via Riot Games

É fácil perder o foco da MAD Lions quando um resultado nos quatro primeiros está quase garantido para os campeões da LEC. Ainda assim, o time perdeu três de seus últimos quatro jogos e continua a desaparecer rapidamente. Resultados mais sólidos hoje teriam a chance de levar a MAD Lions a um empate pela primeira vez ao lado da RNG e a DWG KIA, mas em vez disso, duas derrotas brutais no dia três jogaram a equipe perto do fundo da tabela do estágio Hexágono com apenas a Cloud9 e a PentanetGG a olhar para eles.

Para encerrar o dia, a MAD Lions perdeu rapidamente para a PSG Talon, um time que a MAD Lions derrotou em três ocasiões anteriores ao longo da semana passada. Hoje, a MAD sofreu uma derrota de 24-5 para os campeões da PCS, a mesma pontuação com que a MAD derrotou a PSG no primeiro dia do torneio. Para tornar as coisas mais complexas para os representantes da LEC, o resultado de hoje 0-2 no dia arrastou a equipe para baixo na tabela de classificação do MSI, já que um empate em segundo lugar no início do dia rapidamente se transformou na posse exclusiva do quarto lugar.

Felizmente, há uma vantagem de dois jogos separando a MAD Lions de qualquer usurpador da quarta semente em potencial, e com apenas quatro jogos faltando, não parece que o melhor time da Europa perderá uma passagem para a próxima fase tão cedo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 16 de maio.