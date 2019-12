Louis Vuitton lança produtos temáticos de League of Legends

Os jogadores de League of Legends puderam trazer a alta moda ao Summoner’s Rift com a Edição de Prestígio de Qiyana True Damage. E agora podem ter essa mesma moda no mundo real.

A Louis Vuitton lançou a coleção LVxLoL hoje em seu site, em outra colaboração com a Riot Games para criar roupas estilosas nos tons de marrom e dourado que são marca registrada da grife.

Imagem via Riot Games

A coleção inclui desde leggings e bumbags a tênis e parcas. E muitas das peças têm uma estampa camuflada que conecta a linha.

Captura de tela via Louis Vuitton

Mas, se você tiver interesse em comprar algo da coleção LVxLoL, os itens custam caro. Uma camiseta de manga curta mostrando a skin de Prestígio de Qiyana, junto com sua arma, custa R$ 2.930.

Captura de tela via Louis Vuitton

Os fãs de LoL que realmente tiverem muito dinheiro para gastar podem optar por peças como a parca longa com capuz, por mais de R$ 19.000.

A colaboração da gigante mundial da moda com a Riot foi anunciada em setembro. A Louis Vuitton criou uma maleta exclusiva para acomodar a Copa do Invocador deste ano, que a FunPlus Phoenix levou para casa depois de vencer a G2 Esports na final do Mundial 2019.

A parceria foi mais longe com a skin de Prestígio de Qiyana True Damage, que teve design do diretor artístico da Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière. Uma segunda skin de Prestígio da Louis Vuitton, para Senna, será lançada em 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 09 de dezembro.