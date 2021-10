Logitech G revela coleção de League of Legends, incluindo headset, teclado, mouse e mouse pad com temática Hextec

Inspirado no icônico design Hextec do LoL.

A Logitech G revelou hoje sua coleção oficial de League of Legends.

A mais nova colaboração entre a Logitech G e a Riot Games inclui o headset Logitech G PRO X Gaming, o teclado PRO Mechanical Gaming, o mouse PRO Wireless Gaming e o mouse pad G840 XL Gaming.

Em tons de azul e dourado e com as palavras League of Legends escritas em todo lugar, a coleção tem o icônico design Hextec do LoL — inspirado na tecnologia mágica que abastece as regiões de Piltover e Zaun no mundo de Runeterra.

Ashley Maidy, gerente de produtos do consumidor na Riot, comentou a parceria com a Logitech G em um comunicado à imprensa.

“Estamos muito animados com a nossa parceria com a Logitech G”, declarou Maidy. “Eles foram colaboradores fantásticos em termos de aprimorar a experiência dos jogadores e trazer League of Legends à vida. A nova coleção profissional eleva a experiência de todos os jogadores ao traduzir a nossa tecnologia Hextec de League of Legends para produtos de belo visual e bom desempenho.”

A Riot e a Logitech G já tinham trabalhado em conjunto na criação de uma coleção K/DA, inspirada no grupo virtual de K-pop do LoL.

A coleção Logitech G PRO x League of Legends já está disponível na loja LogitechG.com e ficará disponível na loja do Brasil em novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 12 de outubro.