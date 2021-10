Livro Supremo de Ultimates retornará a League of Legends neste fim de ano com novas ultimates

A Riot Games revelou muitas de suas intenções em relação às mudanças planejadas e atualizações para League of Legends em um futuro próximo. Embora grande parte do anúncio da Riot hoje tenha se centrado no jogo padrão, a desenvolvedora também deu algumas dicas sobre os modos de jogo rotativos do LoL.

A Riot confirmou que o Livro Supremo de Ultimates, o modo de jogo da temporada 2021, estará disponível para jogar no loL neste fim de ano, de acordo com o anúncio da desenvolvedora.

“Vocês gastaram um tempão jogando Livro Supremo de Ultimates durante todo o evento”, disse a desenvolvedora do LoL, Jessica Nam, durante o anúncio. “Isso nos dá confiança para manter o modo futuramente.”

A Riot também teve tempo para abordar as preocupações dos jogadores em relação à seleção de ultimates que os jogadores poderiam escolher. A desenvolvedora confirmou que o modo de jogo retornará “com várias ultimates”. A Riot também sugeriu ajustes em relação aos caçadores no modo de jogo e como sua experiência no Livro Supremo de Ultimates pode ser igual a jogadores em outras posições.

Além do Livro Supremo de Ultimates, a Riot deu uma visão sobre os outros modos de jogo rotativos do LoL e como o desenvolvimento de experiências de jogo alternativas continua a evoluir em 2022.

“…damos prioridade aos modos que ampliam a liberdade que você tem para destacar o que mais amam nos campeões e no Summoner’s Rift”, disse Nam. “Futuramente, vamos focar em adicionar mais modos que atinjam esse objetivo.”

A Riot também se recusou a confirmar se modos antigos como Ascensão, Invasão das Guardiãs e outros estão voltando para o cliente em breve.

“…trazer modos antigos não é só virar uma chave”, disse Nam. “O LoL está sempre mudando, então todos os modos existentes precisam de atualizações também… Por conta disso, precisamos ser seletivos nos modos que desejamos manter. Hoje em dia, há poucos modos populares que valem o investimento se comparados à criação de novos modos.”

A Riot não deu uma data específica para quando o Livro Supremo de Ultimates entrará novamente na rotação do modo de jogo alternativo do LoL. No momento, o modo de jogo URF está disponível para jogar nos servidores ativos em comemoração ao evento Mundial 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 07 de outubro.