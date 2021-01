Linha de skin Rei Destruído para Karma, Draven e Shyvana indo para o APT do LoL

O Twitter do League of Legends mostrou três novas skins hoje chegando ao APT que são “de morrer”.

Karma, Draven e Shyvana estão recebendo cosméticos assustadores que parecem ter saído diretamente do submundo. E cada skin justapõe tons escuros com um brilho fantasmagórico brilhante.

This PBE Preview is to die for…



💀Ruined Karma

💀Ruined Draven

💀Ruined Shyvana pic.twitter.com/xWMrAhRNmd — League of Legends (@LeagueOfLegends) January 5, 2021

Karma tem um novo amigo com sua skin arruinada, com um crânio arrepiante assomando no alto. Os machados de Draven parecem etéreos e ele veste uma jaqueta preta com pontas azul-gelo projetando-se dos ombros. E a forma de dragão de Shyvana tem cabelos brancos, chifres longos e um corpo escuro, estranhamente parecido com o Dragão Ancião do Rift.

As skins podem ser uma alusão ao próximo RPG Ruined King: A League of Legends Story. Os cosméticos também usam cores semelhantes às do antagonista sem nome do RPG, o Rei Destruído, de acordo com o site do jogo.

As skins Rei Destruído provavelmente chegarão ao APT em breve e poderão chegar aos servidores ativos na atualização seguinte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 05 de janeiro.