Leona e Karma entram para Teamfight Tactics como origem Lunar na atualização 10.1

Mesmo que a atualização 9.24 de Teamfight Tactics tenha acabado de sair, a Riot tem lançado aos poucos todo o conteúdo planejado. E o próximo item da lista são dois novos campeões, juntamente com a origem Lunar.

O poder da Lua está chegando ao TFT com Leona e Karma. Elas vão usar a energia Lunar para fortalecer aliados e causar o caos, de acordo com o que foi publicado hoje no site do LoL. O foco dessa origem é a durabilidade dos campeões: quanto mais tempo seu time ficar vivo, mais dano causa. Leona se posiciona na frente, aguentando e refletindo dano enquanto pode. Karma, enquanto pode, precisa ser posicionada com cuidado, devido a sua habilidade de fortalecer os aliados.

Confira as novidades sobre a origem Lunar, que será lançada na atualização 10.1 de TFT.

Imagem via Riot Games

Lunar

Duas unidades: A cada 7s, sua equipe ganha 20% de Chance de Acerto Crítico, 20% de Dano de Acerto Crítico e 20% de Poder de Habilidade (acumula até 4 vezes).

Leona

Skin: Eclipse Lunar

Eclipse Lunar Custo: 1

1 Origem: Lunar

Lunar Classe: Vigia

Vigia Habilidade: Eclipse Lunar Leona reduz todo o dano sofrido em 35/70/105 por 5s.

Eclipse Lunar

Karma

Skin: Emissária da Luz

Emissária da Luz Custo : 3

: 3 Origem : Lunar

: Lunar Classe : Místico

: Místico Habilidade : Inspiração No início do combate, Karma se conecta ao seu aliado mais próximo. Ela concede um escudo ao aliado conectado (ou a um aliado aleatório, caso o aliado protegido tenha morrido) por 5s, absorvendo os próximos 200/350/500 de dano. Enquanto o escudo estiver ativo, todos os aliados recebem 50/75/100% de Velocidade de Ataque adicional.

: Inspiração

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de dezembro.