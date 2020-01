Legends of Runeterra adiciona Guardiões e tabuleiros no beta aberto

A versão beta aberto do novo JCC (Jogo de Cartas Colecionáveis) da Riot, Legends of Runeterra, será lançada em apenas algumas semanas com vários novos guardiões e tabuleiros para apimentar a jogabilidade.

Com lançamento previsto para 24 de janeiro, o beta aberto de Legends of Runeterra (LoR) incluirá novo modo ranqueado, 20 cartas atualizados e um painel social. Também com o lançamento estão três novos guardiões projetados para animar os jogadores enquanto competem: Grompe Jr., T-Hex e Escamossauro. E à medida que o jogo avança em direção ao seu lançamento oficial, espera-se que mais guardiões apareçam nas próximas atualizações.

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Existem também três tabuleiros de LoR nas regiões de Demacia e Noxus, Ionia e Freljord, e Piltover/Zaun e Shadow Isles. Cada tabuleiro de jogo vem com novas músicas temáticas de fundo e notas artísticas projetadas para cada região específica.

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Ao contrário de outros JCCs, como Hearthstone e Magic: The Gathering, a construção de um deck não é realizada com a compra de pacotes aleatórios. Segundo os desenvolvedores de Runeterra, “gastos não determinam a vitória”.

O sistema de monetização para o LoR é realizado através da venda de cosméticos, como os novos guardiões e tabuleiros de jogos. Outros cosméticos também estão planejados para o futuro, incluindo emotes, além de tabuleiros e guardiões adicionais. Novos campeões também estão programados para aparecer em futuras atualizações.

Confira a versão beta aberta do Legends of Runeterra fazendo o pré-registro ou fazendo login no lançamento oficial em 24 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de janeiro.