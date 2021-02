LEC faz homenagem a Rekkles com música inspirada no emo dos anos 2000

A equipe de conteúdo da LEC continua sua tradição de fazer clipes de alto nível: ontem foi lançada uma nova música inspirada em punk e pop punk, chamada “Reckless with my heart”.

Nessa música, os apresentadores da liga aparecem tocando alguns instrumentos. Christy “Ender” Frierson assume a bateria e Andy “Vedius” Day divide as guitarras e vocais principais com Daniel Drakos.

A faixa, que em si é mais um tributo ao tempo que Rekkles passou com a Fnatic, passa três minutos e 22 segundos elogiando o melhor atirador da Europa. A balada também aborda os momentos mais sombrios de Rekkles com a Fnatic, incluindo quando ele ficou de reserva no Summer Split 2018 e quando o time fez com que ele jogasse com a temida dupla Garen e Yuumi na rota inferior em 2019.

Com direito a jaqueta de couro preta, delineador pesado e franjinha caindo nos olhos, a equipe entrou de cabeça na estética do pop punk e emo dos anos 2000. De primeira, Vedius, Drakos e Ender já conseguiram replicar um estilo parecido com o de bandas como My Chemical Romance e Panic! At the Disco.

Na letra da faixa, você encontra várias frases emotivas, como “no armor can protect me from this pain” (“nenhuma armadura é capaz de me proteger dessa dor”) e “my love burned through the roof” (“meu amor explodiu em chamas”). É o primeiro clipe da equipe de conteúdo da LEC em 2021, após os cinco do ano passado.

A LEC volta com todo esse talento para sua terceira semana, que começa em 5 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.