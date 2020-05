League of Legends: Wild Rift terá alfa limitado no próximo mês

League of Legends: Wild Rift tem teste alfa limitado programado para ocorrer no próximo mês no Brasil e nas Filipinas, anunciou a Riot Games hoje.

Desde que o jogo foi lançado no ano passado, os fãs estavam esperando para jogar o lendário MOBA em dispositivos móveis. Embora o jogo não seja lançado até o final de 2020, parece que a Riot está se aproximando mais do lançamento do teste alfa fechado. A Riot também disse que mais informações sobre o teste e “muito mais” serão reveladas no final de maio.

A desenvolvedora também falou sobre um erro que ocorreu recentemente na Google Play Store. Algumas pessoas conseguiram ver o botão de instalação na página do jogo na loja Android. A Riot esclareceu que a culpa foi da desenvolvedora, porque alternou acidentalmente uma configuração que permitia aos jogadores optar por um teste beta inicial inexistente. Jogadores que enfrentaram esse problema podem precisar se registrar novamente.

Além disso, a Riot revelou os requisitos mínimos para o jogo ser executado no Android e iOS. A Riot garantiu aos jogadores que ele ainda está comprometido em executar o jogo no maior número de dispositivos possível. Os requisitos mínimos para o jogo foram levemente aumentados em relação ao que foi revelado no ano passado.

Android: 1,5 GB de RAM, processador Qualcomm Snapdragon 410 e GPU Adreno 306. O jogo também será compatível com processadores Android de 32 bits no lançamento, disse a Riot.

iOS: iPhone 6 e dispositivos posteriores.

A Riot Games disse que fornecerá mais informações à medida que continua a desenvolver o Wild Rift.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 15 de maio.