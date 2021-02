League of Legends: Wild Rift agora disponível na Samsung Galaxy Store

League of Legends: Wild Rift continua seu lançamento, dando aos jogadores uma nova opção de colocar as mãos no jogo.

A partir de hoje, Wild Rift estará disponível na Samsung Galaxy Store. Embora o aplicativo já esteja disponível na Google Play Store para usuários do Android, a nova versão na Galaxy Store concederá acesso a jogadores em regiões que não têm acesso à Google Play Store.

Today, the Samsung Galaxy Store becomes a little wilder: Wild Rift is now available! Go download it today. pic.twitter.com/cIK1iCuwIb — League of Legends: Wild Rift (@wildrift) February 2, 2021

Para muitos usuários, o anúncio deste lançamento levantou mais questões sobre quando o jogo será lançado em suas respectivas regiões. Após as fases iniciais de lançamento do jogo, Wild Rift foi lançado em uma lista adicional de regiões, incluindo Oceania, Vietnã e Taiwan. O lançamento também foi adiado para a Europa, Turquia e Oriente Médio, que receberam acesso em dezembro.

Os usuários que procuram colocar as mãos no jogo no Brasil estão presos a poucas informações em termos de uma data específica.

Apesar da introdução da Galaxy Store, os usuários em regiões que atualmente não têm acesso ao jogo terão que esperar até esse momento antes de fazer o download e jogar. Para usuários que desejam colocar as mãos no jogo o mais rápido possível, os jogadores podem usar a Galaxy Store e a Play Store para se pré-registrar no aplicativo para fazer o download imediatamente no lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.