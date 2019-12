League of Legends lança hoje sua milésima skin

Há um total de 13 novas skins chegando a League of Legends neste mês, fazendo o número total de skins ultrapassar 1.000.

Com a atualização 9.24, vieram Swain Hextec, Karma Emissária da Luz, Nidalee Emissária da Luz, Soraka Emissária da Luz, Aphelios Emissário da Escuridão, Vladimir Emissário da Escuridão, Soraka (sim, também) Emmissária da Escuridão e Lee Sin Emissário da Escuridão, além de uma Edição de Prestígio da skin de Lee Sin.

Na próxima semana, em 17 de dezembro, será lançada a coleção Frenesi Açucarado, com quatro novas skins, levando o total de skins a 1.009. Zilean Frenesi Açucarado, Braum Frenesi Açucarado, Ziggs Frenesi Açucarado e Evelynn Frenesi Açucarado entram para a gangue.

As skins não vão sair baratas, porém. Se algum fã de LoL quiser aumentar sua coleção e alcançar a ilustre marca de 1.000 skins, terá que desembolsar uma quantia considerável. Se exibir por aí custa caro.

As duas skins de Soraka, tanto a Emissária da Luz quanto a Emissária da Escuridão, custam 1.820 RP (mais de R$30) cada. Ao comprar uma delas, porém, você consegue um bom desconto na outra.

O resto das skins Emissárias da Luz e da Escuridão, incluindo Aphelios, o mais novo campeão do jogo, custam levemente menos: 1.350 RP. Todos os lucros da skin Karma Emissária da Luz vão para o Fundo de Impacto Social da Riot, como anunciado no décimo aniversário do LoL, em outubro.

Por fim, as skins temáticas de Natal, Frenesi Açucarado, custarão 1.350 RP cada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 12 de dezembro.