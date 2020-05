League of Legends comemora o Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia com 6 novos ícones do Arco-Íris de Fofura

A Riot Games está comemorando o Dia Internacional Contra Homofobia, Transfobia e Bifobia (IDAHOTB) em 17 de maio pelo terceiro ano consecutivo.

A Riot trouxe de volta o ícone Arco-Íris de Fofura e adicionou outros seis à loja de League of Legends. Os novos ícones representam as outras bandeiras da comunidade LGBTQIA+. Eles estarão disponíveis para compra até o final de junho.

Captura de tela via Riot Games

A Riot também adicionou um efeito visual para os seis novos ícones. Ao usar um deles, mostra as cores de cada bandeira atrás do campeão no início do jogo e quando o campeão volta à base. Cada ícone e o pacote custam uma essência azul.

Aqui está cada efeito visual dos seis novos ícones arco-íris:

Ícone Arco-Íris de Fofura Tanzanita

Captura de tela via Riot Games

Ícone Arco-Íris de Fofura Olho de Gato

Captura de tela via Riot Games

Ícone Arco-Íris de Fofura Citrino

Captura de tela via Riot Games

Ícone Arco-Íris de Fofura Obsidiana

Captura de tela via Riot Games

Ícone Arco-Íris de Fofura Quartzo-rosa

Captura de tela via Riot Games

Ícone Arco-Íris de Fofura Safira

Captura de tela via Riot Games

Novos itens Pulsefire também chegaram à loja com skins para Ekko, Fiora, Pantheon e Lucian, além de novas missões para ganhar recompensas exclusivas. Além disso, novos itens podem ser trocados pelos usuários da Twitch Prime, incluindo um Ovo de Pequena Lenda misterioso para o TFT e uma skin misteriosa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 15 de maio.