K/DA estreia com ALL OUT em League of Legends: Wild Rift

Aqueles que tiverem acesso à versão mobile de League of Legends também vão poder participar da festa de lançamento do EP da K/DA. A Riot anunciou hoje que o girl group do LoL também estará em Wild Rift.

O debut da K/DA foi em 2018, com o sucesso “POP/STARS”. Agora, o grupo volta com um EP de cinco faixas chamado ALL OUT e novidades em League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Wild Rift. O tema do álbum se reflete nas novas skins das campeãs, que também ficarão disponíveis para compra em Wild Rift no fim de outubro.

Nós esperamos lançar o servidor de Wild Rift das Américas no primeiro semestre de 2021! 🇧🇷✨



Bora falar sobre o cronograma de lançamento, sobre os Betas Regionais que estão rolando e dos 7 Campeões entrando pro jogo, como o Lee Sin!



— League of Legends: Wild Rift Brasil (@WildRiftBR) October 16, 2020

Seraphine K/DA ALL OUT custará 1.325 Wild Cores, e as skins das quatro integrantes principais do grupo custarão 990 Wild Cores.

Ahri é a única campeã do grupo que está disponível em Wild Rift no momento. O próximo campeão a ser lançado na versão mobile do LoL será Lee Sin. Mas é provável que as outras integrantes da K/DA cheguem a Wild Rift muito em breve, com direito a skins ALL OUT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 16 de outubro.