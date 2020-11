José Carlos Guerra, dublador brasileiro de Ivern, falece aos 75 anos

Ele foi enterrado no Cemitério Municipal do Cambará.

O famoso ator e dublador José Carlos Guerra, conhecido na comunidade de League of Legends pela voz do caçador Ivern, morreu aos 75 anos devido a complicações de um câncer no pulmão.

Entre os trabalhos de dublagem do ator, estão diversos animes, como Dragon Ball Super e Naruto: Shippuuden, além de Futurama. Guerra deu vida ao Pai do Verde em um de seus trabalhos mais recentes.

Ele passou a maior parte da vida atuando ou dublando, e seus primeiros trabalhos saíram na década de 1960. Seu papel mais famoso como dublador foi o do Comissário Gordon na série de 1966 do Batman, de acordo com o G1.

Mas essa não é a única perda trágica da comunidade de dubladores do LoL neste ano. Em 12 de abril, Keiji Fujiwara, dublador japonês de Master Yi, faleceu aos 55 anos após uma luta contra o câncer. Sua família realizou um velório e enterro fechados.

Guerra faleceu por complicações de um câncer de pulmão, um dos tipos mais comuns e letais do câncer segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A doença afeta aproximadamente dois milhões de pessoas em todo o mundo. Há dois anos, no Brasil, houve 18.740 novos casos de câncer de pulmão entre homens, segundo o Journal of Thoracic Oncology (Jornal de Oncologia Torácica).

Guerra foi enterrado ontem no Cemitério Municipal do Cambará, em São Roque, SP, segundo o G1.

