Jogadores de LoL descobrem 7 erros perigosos em Azir

League of Legends, como muitos outros jogos, teve que lidar com uma boa quantidade de erros e problemas ao longo dos anos. Mas um jogador descobriu que Azir “continua cheio de erros e quase impossível de jogar”, especificamente sete erros perigosos em suas habilidades.

O jogador publicou a reclamação ontem no subreddit do LoL, onde disse que todos os erros eram facilmente ativados. Em dois de cada três jogos com Azir, segundo ele, acontece ao menos um. Eles afetam diversas partes essenciais das habilidades de Azir, desde as torres até a colocação de soldados.

Confira a lista de erros de Azir no momento:

Todos os erros são relacionados a aspectos-chave das habilidades de Azir. Avançar, por exemplo, é um dos pontos mais fortes do campeão, já que dá mobilidade e acesso aos campeões na linha de trás. Mas ficar preso em objetos impede que isso seja eficaz.

Mas a torre de Azir tem problemas há um bom tempo. Isso já acontecia em 2015, menos de um ano depois de o campeão ser lançado originalmente.

Com tantos erros, quem gosta de Azir tem deixado o campeão de lado para não precisar lidar com problemas em tantos jogos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 16 de dezembro.