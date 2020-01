Jogadores de League of Legends fazem combo insano com Sett e Galio, eliminando todo o time inimigo

Só faz uma semana que Sett foi lançado e o campeão está abrindo caminho aos socos para os nossos corações (e para a vitória).

Um jogador de League of Legends publicou hoje um vídeo no Reddit que mostra um combo espetacular com Sett e Galio.

Depois de desperdiçar algumas habilidades-chave, o time inimigo estava recuando em direção à base. Infelizmente para eles, foram encurralados em um corredor da selva e viraram alvos fáceis.

Galio começou provocando três inimigos. Sett aproveitou a deixa e o Lee Sin inimigo, usando sua ultimate (R) para atirar o Monge Cego no meio de quatro pessoas. Para aproveitar ainda mais a jogada monumental, o Galio usou a Entrada Heroica (R) para entrar destruindo o local onde Sett estava. O combo garantiu uma quantidade absurda de controle de grupo e a eliminação de todo o time inimigo.

Apesar de o Chefe ter sido feito para a rota superior, sua taxa de vitórias no papel original deixa a desejar. Do Ouro em diante, as vitórias de Sett na rota superior flutuam na casa dos 49%, de acordo com o Champion.gg. Na selva, porém, o colosso parece estar indo bem, com 51% de vitórias nas classificações mais altas. Mas os números podem mudar à medida que os jogadores vão aprendendo melhor o funcionamento do campeão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de janeiro.