Jogadores de League arrecadam US$ 6 milhões para caridade com as compras da Karma Emissária da Luz

Para comemorar a 1.000ª skin de League of Legends, a Riot decidiu doar 100% dos lucros obtidos com as compras da Karma Emissária da Luz. E os fãs conseguiram arrecadar US$ 6 milhões para a Riot Games Social Impact Fund, anunciou a empresa hoje.

Como os jogadores de League foram responsáveis ​​por angariar a doação, os fãs poderão votar em uma das três organizações sem fins lucrativos locais de sua região, de hoje até 23 de abril. A organização sem fins lucrativos com mais votos receberá 50% de sua caridade total regional, com as outra duas organizações sem fins lucrativos obtendo 25% cada.

“Estamos incrivelmente tocados com a generosidade de nossos jogadores”, disse Jeffrey Burrel, chefe de karma (impacto social) da Riot. “Eles nos mostraram repetidamente que se preocupam profundamente em tornar o mundo e suas comunidades um lugar melhor.”

A Riot garantiu um mínimo de US$ 10.000 para cada uma das 46 organizações sem fins lucrativos selecionadas para o evento de arrecadação de fundos da Karma Emissária da Luz.

Juntamente com a skin da Karma Emissária da Luz, Riot doou lucros de suas cromas, bordas, pacotes e o seu emote.

Esta não é a primeira vez que a Riot doa lucros de skins. A Riot realizou a campanha Cho’gath Estrela Negra no ano passado, que permitiu aos jogadores comprar uma skin feita pelo ávido fã de League e garoto do Make-A-Wish, Bryan. Esta campanha colocou números semelhantes ao da Karma Emissária da Luz, arrecadando mais de US$ 6,1 milhões para mais de 20 organizações sem fins lucrativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 10 de abril.