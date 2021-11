Jogadores da EDward Gaming dão dicas de campeões preferidos para skins do Mundial de 2021

Ontem, a EDward Gaming conquistou o Campeonato Mundial de 2021 de League of Legends com uma vitória dramática sobre a então atual campeã DWG KIA. Depois de içar a Taça do Invocador pela primeira vez na história da equipe, a EDward Gaming terá a chance de comemorar sua vitória no Campeonato Mundial de 2021 com um conjunto de skins que representam as cores de sua equipe no jogo.

As skins do Mundial são uma tradição em League of Legends, com as 11 equipes campeãs do jogo tendo suas participações de campeonato (e os campeões que usaram durante elas) celebradas no LoL. Após a vitória contra a DWG KIA, a EDward Gaming reservou um tempo na coletiva de imprensa pós-jogo para revelar quais campeões eles podem escolher para honrar o título mundial deste ano com uma skin.

Aqui estão alguns dos campeões que a EDG pode escolher, de acordo com os jogadores.

Flandre: Graves ou Jayce

Imagem via Riot Games

Flandre tem Graves ou Jayce em mente para a skin do Mundial. Dos 21 jogos que a EDG disputou no Mundial, Flandre jogou com Graves em 11 e Jayce em outros cinco.

Jiejie: ​​“Aquele que o representa”

Imagem via Riot Games

Jiejie manteve sua resposta em segredo durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Ele disse que gostaria de escolher um campeão que o “represente” para a skin do Mundial. No Mundial, seus campeões mais disputados foram Jarvan IV e Xin Zhao, que podem ser os primeiros candidatos.

Scout: “Um que ele usou na final “

Imagem via Riot Games

Scout, o MVP das Finais do Mundial, não deu uma resposta clara sobre qual campeão ele selecionaria para sua skin do Mundial, mas ele mencionou que gostaria que sua skin fosse dedicada a um campeão que ele usou na grande final. Isso deixa Ryze, LeBlanc, Twisted Fate e Zoe no tabuleiro.

Viper: Ezreal, Aphelios ou Lucian

Imagem via Riot Games

Viper reduziu sua escolha para uma skin do Mundial para três opções: Ezreal, Aphelios e Lucian. Ele jogou com todos os três campeões em pelo menos três ocasiões durante o Campeonato Mundial.

Meiko: Lulu, Yuumi ou Nami

Imagem via Riot Games

Meiko também tinha três escolhas em mente ao revelar suas escolhas para uma skin potencial do Mundial. O suporte da EDG de longa data planeja selecionar Lulu, Yuumi ou Nami. Todas as três suportes encantadoras foram jogadas quatro vezes cada uma por Meiko no Mundial.

