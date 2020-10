Jogadores da DAMWON Gaming compartilham suas possíveis escolhas de campeões para skins do Mundial 2020

Poucos instantes depois de erguer a Copa do Invocador do Campeonato Mundial de League of Legends deste ano, a DAMWON Gaming compartilhou quais serão suas possíveis escolhas de campeões para receber as tradicionais skins do mundial.

Confira os campeões que os jogadores pretendem escolher para suas skins do Mundial 2020.

Nuguri: Kennen

Nuguri declarou, depois dos jogos de hoje, que ainda não havia decidido que campeão escolheria para uma skin da DWG, mas provavelmente seria Kennen. Durante o Campeonato Mundial deste ano, Nuguri teve o placar perfeito de 4-0 com seu campeão favorito, com o qual também obteve um AMA de 3.4. Ele até usou Kennen contra a Suning na final de hoje, ajudando a conseguir a vitória no terceiro jogo da série.

Canyon: Graves

Depois de ser escolhido como MVP da Final e premiado no palco, Canyon teve que responder que campeão escolheria para sua skin da DWG. Ele não deixou muita certeza quanto a Graves ou Nidalee na hora, mas depois, na entrevista pós-jogo, confirmou que escolheria Graves por ser “mono-Graves”. E talvez ele tenha razão. Canyon jogou 11 partidas de Graves no Mundial 2020, mais que todas as partidas com outros campeões somadas.

ShowMaker: Twisted Fate

Na entrevista pós-jogo, ShowMaker foi direto e objetivo quanto ao campeão que receberia sua skin. Quando anunciou que Twisted Fate seria sua escolha, parecia que ele já estava decidido, e com bons motivos para isso. Os 100% de vitórias e AMA 17 de ShowMaker com o campeão durante o evento já são bons motivos para a escolha.

Ghost: Ashe, Jhin ou Caitlyn

Depois da vitória do campeonato, Ghost deixou em aberto sua decisão em relação à skin do Mundial. Mas ele já reduziu as opções a três campeões: Jhin, Ashe e Caitlyn. Agora é preciso esperar para ver qual atirador acabará recebendo a skin da DWG.

BeryL: Leona ou Pantheon

Durante a entrevista pós-jogo, BeryL disse que gostaria de escolher Leona ou Pantheon para sua skin do Mundial. Mas ele acrescentou que estava tendendo a escolher Leona porque “no ano que vem, pode ser que Pantheon não seja mais tão viável como suporte”.

