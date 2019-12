Jogador de Teamfight Tactics cria ferramenta que analisa o meta a partir de streamers da Twitch

Se você estiver querendo entender o meta atual de Teamfight Tactics, aqui está a resposta.

Um fã de TFT desenvolveu uma ferramenta que coleta informações de todas as streams ativas na Twitch, compilando as composições jogadas no começo, meio e fim do jogo. O site se chama MetaTFT.io e foi divulgado ontem no Reddit.

Captura de tela via MetaTFT.io

“O serviço coleta dados de todas as streams ativas na Twitch 24h por dia, 7 dias por semana, basicamente frame por frame, e extrai a rodada e composição de cada momento”, explicou o desenvolvedor do MetaTFT. “Depois, o serviço calcula a taxa de escolha e as sinergias de cada aliança.”

É uma boa ferramenta para analisar o meta atual. Também é possível usar a informação para determinar o que é forte contra as combinações mais escolhidas. Os Vigias parecem estar liderando em todas as fases do jogo, por exemplo, provavelmente devido aos ajustes da atualização 9.24 e ao lançamento de Amumu. Devido a essa predominância, pode ser que você queira experimentar composições que funcionem bem contra a resistência dos Vigias. Deserto reduz armadura, Veneno impede o uso de habilidades e os Assassinos podem ignorar a linha de frente e ir direto nos campeões menos resistentes.

Captura de tela via MetaTFT.io

A aba “Streamers” no site é uma ótima maneira de ver as composições que os maiores criadores de conteúdo estão fazendo. Se encontrar algum streamer com uma composição interessante, só precisa clicar no nome para abrir direto o canal dele na Twitch.

Apesar de o serviço ainda ser novo, o desenvolvedor está trabalhando em formas de adicionar estatísticas individuais de campeões e criar listas mais dinâmicas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 16 de dezembro.