Jogador de League of Legends usa Vladimir contra 4 para defender o Nexus

Um infeliz time de League of Legends aprendeu uma lição importante, nunca vá cara a cara contra um vampiro.

Um jogador do League apresentou uma jogada insana de Vladimir e a publicou no Reddit hoje. Em um momento complicado de um contra quatro, o Sanguinário Escarlate foi capaz de defender o Nexus e salvar o jogo.

Cleaned house after my team flamed me for not moving to Baron

Com quatro inimigos invadindo a base e todos os seus companheiros de equipe aguardando voltar da morte, o jogador teve que resolver o problema com suas próprias mãos.

Vlad começou usando Hemopraga (R) em três oponentes e usando sua Poça de Sangue (W) para evitar um arremesso do Jarvan. Um Zhonya oportuno permitiu que o vampiro sedento de sangue carregasse a passiva de sua Transfusão (Q). Imediatamente após o efeito do cronômetro terminar, o jogador usou o flash e desviou de outro E, Q do Jarvan. Com a barra da passiva cheia, Vlad conseguiu causar uma quantidade devastadora de dano e, eventualmente, derrotar os três oponentes.

No que parece ser uma falta de comunicação, o inimigo Aatrox não participou do duelo, mas estava tentando terminar o jogo. Com três inimigos abatidos, Vlad olhou para a pobre última vítima e terminou uma defesa de base bem-sucedida.

O jogador e sua equipe ganharam o jogo e ganharam uma cobiçada quantidade de pontos de Liga.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 30 de janeiro.