Jinx e Yuumi Cupido Mortal chegam ao Rift na atualização 10.3

Fãs de League, preparem suas carteiras. A Riot Games está comemorando o Dia dos Namorados este ano, lançando duas novas skins temáticas: Jinx e Yuumi Cupido Mortal. As skins serão lançadas junto com a Senna True Damage edição de Prestígio no final desta semana, durante a Atualização 10.3.

A Jinx Cupido Mortal veste uma roupa vermelha e rosa e com maria chiquinhas em violeta. Fishbones, o lança-mísseis de Jinx, tem uma boca de ursinho com um botão para olho e suas armadilhas são corações com dentes rendados.

Yuumi Cupido Mortal marca a primeira skin da Gata Mágica desde seu lançamento em maio de 2019. A skin recolore a suporte nas cores branco e rosa com uma versão em forma de coração do Livro. As habilidades de Yuumi apresentam desenhos cor-de-rosa e dourados e seu Projétil Errante explode em pétalas de rosa ao atingir um alvo.

Ambas as skins custam 1.350 RP e vêm com sete cromas cada, a um custo adicional.

Senna True Damage Edição de Prestígio também está chegando ao Rift neste ciclo de atualização. A skin, como Qiyana True Damage Edição de Prestígio, foi projetada pela designer de luxo Louis Vuitton e chegará à Criação Hextech por 100 pontos de prestígio.

As novas skins do Dia dos Namorados de League estarão disponíveis na loja do cliente em 6 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.