Jatt é o novo técnico da Team Liquid para o Summer Split 2020 da LCS

Houve muita especulação quando a Team Liquid anunciou que faria algumas mudanças na equipe para a próxima etapa da LCS. Agora, porém, não precisamos mais especular. A Liquid revelou hoje que Jatt, apresentador da LCS, assume a posição de técnico da equipe de League of Legends.

“Realmente não acho que a transição vai ser fácil, mas não acho que seja tão estranha”, disse Jatt. “Na verdade, parece bem natural, mesmo que seja uma mudança tão grande.”

From the desk to the stage – please welcome our new coach, @RiotJatt #LetsGoLiquid pic.twitter.com/MUhN68M5vp — Team Liquid LoL (@TeamLiquidLoL) May 4, 2020

Jatt está há quase 10 anos no mundo de League of Legends. Originalmente jogador profissional, ele passou a ser analista de QA da Riot Games. Depois, se tornou um dos apresentadores mais conhecidos da América do Norte e trabalhou novamente com a Riot como designer de jogo. Ele é um dos mais experientes e mais respeitados membros da comunidade do LoL.

O novo técnico teceu elogios à formação atual do time. Cheia de talento, a equipe inclui o atirador iniciante Tactical, que é jovem e tem muito potencial. De acordo com Jatt, a rota inferior pode “injetar muita energia nova em um ambiente bem experiente e motivado”.

Foto via Riot Games

A intenção da Liquid é que Jatt leve o time a uma temporada mais esperançosa, depois de sofrer com um 7-11 na temporada anterior. Diversos problemas atrapalharam os tetracampeões da LCS, que não chegaram nem à fase eliminatória.

Jatt pode não ter experiência como técnico de League of Legends, mas pode ter grande conhecimento do jogo e de tudo que envolve o lado profissional. Sua estreia será no início do Summer Split 2020 da LCS, em 13 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de maio.