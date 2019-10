Habilidades de Senna aparecem em novo teaser do LoL

Enquanto alguns fãs de LoL estão de olho no Mundial 2019, outros esperam ansiosamente pela chegada de Senna, a nova suporte atiradora do jogo. A Riot Games vem, lentamente, lançando conteúdo sobre Senna nas últimas semanas, começando com a revelação dela. Mas ontem, a desenvolvedora de League of Legends lançou um pequeno trailer de jogabilidade, mostrando aos fãs um pouco das habilidades da nova campeã.

O trailer não mostra nomes nem números, mas podemos imaginar o que as habilidades fazem, com base em sua aparência no trailer. Para a sorte dos fãs de LoL, a Riot incluiu uma barra de habilidade acima da cabeça de Senna, mostrando qual delas está sendo usada em cada animação mostrada no trailer.

League of Legends 🥳 on Twitter Senna, the Redeemer https://t.co/O3h8b416aj

Com sua passiva, Senna parece capturar almas deixadas para trás pelos campeões e tropas inimigos quando morrerem, assim como na passiva de Thresh. Não sabemos ao certo a utilidade das almas, porém. Para Thresh, coletar as almas concede armadura e poder de habilidade permanentes, mas não foi revelado se a passiva de Senna terá os mesmos atributos.

Com o Q, Senna dispara um raio que parece a Luz Perfurante (Q) de Lucian. A diferença em relação à habilidade de Lucian, porém, é que o Q de Senna parece ser muito maior. O W parece uma habilidade direcionada, que lança um orbe turquesa em linha reta. No trailer, a habilidade atinge o Thresh inimigo e parece deixar uma marca no Guardião das Correntes. A marca parece carregar depois de o feitiço atingir o alvo. Thresh fica enraizado por um curto período de tempo.

O E de Senna lembra um pouco o Mergulho Fantasma (W) de Pyke, em que ele mergulha na água e nada pelo mapa. Na habilidade de Senna, porém, ela mergulha no Summoner’s Rift e entra em um modo fantasma, ficando verde e adotando um círculo sombrio ao seu redor. A habilidade parece conceder à campeã velocidade de movimento bônus e pode haver outro efeito secundário com base no círculo.

Em sua ultimate, Senna atira em linha reta. O que acontece é um ataque massivo que pega a rota inteira em largura, mas tem alcance limitado.

Será possível ver Senna e suas habilidades mais de perto quando ela for lançada no PBE, o servidor de testes do LoL, em 29 de outubro. Ela vai continuar no servidor de testes por um tempo e passar para os servidores principais na atualização da pré-temporada 2020, em 20 de novembro.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 27 de outubro.