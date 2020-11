Grupo de K-pop Twice participará de novo EP da K/DA

Quatro das nove integrantes da Twice participarão da faixa "I'll Show You".

O novo EP do grupo de K-pop de League of Legends, K/DA, contará com participações de diversas novas cantoras, como algumas integrantes do girl group Twice. Quatro das integrantes do grupo farão parte da música “I’ll Show You”, segundo o Polygon: Jihyo, Nayeon, Sana e Chaeyoung.

Twice é um girl group bem famoso de K-pop que conta com nove integrantes ao todo. O grupo é mais conhecido pela faixa “Cheer Up”, de 2018, e já ficou no topo na parada de K-pop da Billboard quatro vezes, além de ter vários outros sucessos no top 10.

A K/DA foi criada em 2018 como um grupo virtual de K-pop composto pelas campeãs Ahri, Akali, Evelynn e Kai’Sa do LoL e, mais recentemente, recebeu a nova campeã Seraphine como colaboradora. As vozes das personagens são, respectivamente, de Miyeon e Soyeon, integrantes da (G)I-dle, além de Madison Beer, Jaira Burns e Jasmine Clarke.

Mas às vezes as vozes usadas nas músicas são diferentes. No caso de “The Baddest”, por exemplo, Madison Beer e Jaira Burns foram substituídas por Bea Miller e Wolftyla. Em “More”, é Lexie Liu quem faz a voz de Seraphine.

Confira abaixo as faixas do EP ALL OUT da K/DA e quem participará de cada uma:

“The Baddest” (com Soyeon e Miyeon da (G)I-dle, Bea Miller, Wolftyla)

“More” (com Soyeon e Miyeon da (G)I-dle, Madison Beer, Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine)

“Villain” (com Madison Beer, Kim Petras)

“I’ll Show You” (com Twice, Bekuh Boom, Annika Wells)

“Drum Go Dum” (com Aluna, Wolftyla, Bekuh Boom)

A Riot Games não anunciou quais personagens farão parte de cada música, nem que campeãs Jihyo, Nayeon, Sana e Chaeyoung interpretarão. Mas Madison Beer deve continuar sendo a voz de Evelynn em “Villain” e Wolftyla deve interpretar Kai’Sa em “Drum Go Dum”.

Mais recentemente, a K/DA lançou “More” como segundo single de ALL OUT. O EP será lançado em 6 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 03 de novembro.