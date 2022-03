Grandes enfraquecimentos para Zeri chegando ao League of Legends na atualização 12.6

Riot August revelou que uma recente campeã do LoL, Zeri, deve receber grandes enfraquecimentos para tornar suas habilidades e jogabilidade “justas”.

Desde seu lançamento, Zeri se tornou uma ameaça tanto no LoL competitivo quanto na fila solo ranqueada. Na escada ranqueada, a taxa de vitórias de Zeri sobe progressivamente à medida que ela é jogada, para a qual sua taxa de vitórias salta de 51% em Prata para quase 54% em ELO mais alto. No entanto, com essas novas mudanças iminentes, parece que o poder de Zeri pode finalmente ser diminuído nesta próxima atualização.

Zeri the carry's winrate is still scary

We're working on nerfs to make her more fair…i



Goals:

Lower overall damage and mobility

Shift damage out of base AD to decrease power with sheen

Shift armor scaling into health (makes her Passive shielding and HP purchases worse) pic.twitter.com/ZJHiFpHDtL — August (@RiotAugust) March 2, 2022

O desenvolvedor da Riot, August Browning, revelou no Twitter uma lista de vários enfraquecimentos que a Centelha de Zaun receberia, com o objetivo principal de diminuir seu dano geral e mobilidade.

As estatísticas abordam todas as partes de seu kit e ela está pronta para ver um DdA base diminuído e uma escala diminuída ao clicar com o botão direito do mouse. A Vida e a armadura de Zeri também serão atingidas. No entanto, apesar de todos esses enfraquecimentos, seu dano base do Q aumentará na próxima atualização para garantir que os enfraquecimentos não a eliminem completamente do meta.

Suas outras habilidades não receberão o mesmo amor, já que o tempo de recarga de seu E está sendo aumentado para 23 segundos em todos os níveis. Isso significa que sua presença no final do jogo não será tão eficaz quanto antes.

Imagem via Riot Games.

As maiores mudanças em tudo isso são os enfraquecimentos em sua velocidade de movimento. Agora, Zeri terá menos acúmulos de velocidade de movimento em sua ultimate desde o início, o que significa que ela será mais suscetível a emboscadas no nível inicial, um problema que muitos caçadores competitivos enfrentaram com a nova caregadora de DdA.

Na LPL, a liga profissional da China, ela foi escolhida ou banida em 98,5% dos jogos desde sua liberação. Nesses 32 jogos, ela ainda conseguiu uma taxa de vitórias de 56 por cento e só foi contra-escolhida em seis por cento das vezes, o que significa que se ela estiver aberta, ela é a primeira a ser escolhida, de acordo com o Oracle’s Elixir. Embora com os próximos enfraquecimentos, será interessante ver se essa porcentagem continua.

Com uma enxurrada de novos enfraquecimentos, a atualização 12.5 pode ser a última vez que veremos a Faísca de Zaun dominar nesse nível. Esses enfraquecimentos ocorrerão no lançamento da atualização 12.6, embora a próxima atualização do LoL tenha sido adiada até 30 de março.

