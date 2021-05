Garena adia o lançamento completo das skins PROJETO: Bastião nos servidores de League of Legends do sudeste asiático para eventos no cliente

A Garena, distribuidora de League of Legends no sudeste da Ásia, atrasou o lançamento generalizado da nova linha de skins PROJETO: Bastião do jogo em uma semana. No lugar do lançamento completo, a Garena implementou um sistema que força os jogadores participantes a gastar Riot Points para derrubar “cehfes” no cliente para desbloquear as novas skins.

Cada “chefe” tem uma quantidade definida de pontos de vida que só podem ser reduzidos gastando RP. Atacar um chefe pode custar aos jogadores algo entre 249 e 749 RP. Além disso, cada “chefe” no evento possui um “elemento” correspondente que desempenha um papel no processo de coleta de skin. Se os jogadores estiverem insatisfeitos com o elemento que corresponde ao seu respectivo chefe, eles podem escolher gastar RP para redefinir o elemento.

Este novo evento, intitulado “PROJECT: Bounty,” está ativo apenas agora nos servidores do Sudeste Asiático e vai durar até 4 de junho. Quando essa data chegar, os jogadores poderão comprar as skins mais recentes do PROJECT normalmente.

“As skins PROJETO não estarão disponíveis para compra diretamente na loja”, disse a Garena nas notas da atualização 11.11. “Eles só estarão disponíveis para compra direta na loja uma semana depois, em 4 de junho.”

A Garena construiu uma reputação por seus sistemas de jogo no cliente. Esta não é a primeira vez que o distribuidor organiza um evento como este. Em 2019, os servidores do sudeste asiático realizaram um evento semelhante, que permitiu aos jogadores apostar nos drops de skin da edição de prestígio da Akali K/DA.

A nova linha de skin PROJETO: Bastião está agora disponível para compra em todas as outras regiões onde o LoL está disponível.

