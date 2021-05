Gangplank não recebe um skin do LoL há mais de 1.000 dias, afora a skin da FPX

Ao longo dos anos, vários campeões de League of Legends se juntaram ao infame “clube sem skin de 1.000 dias”. A mais recente adição a este clube exclusivo é o principal pirata do LoL, Gangplank.

A última skin original que Gangplank recebeu foi sua skin Curtindo o Verão, lançado em 2 de agosto de 2018. Desde então, ele só ganhou um skin do mundial em 30 de abril de 2020 para comemorar a vitória do FunPlus Phoenix no maior evento do LoL do ano. Essas skins de e-sports são escolhidas por jogadores vencedores do Mundial em vez da Riot e são temáticas de acordo com as cores ou região da equipe vencedora. Ao contrário da maioria das skins, os cosméticos com tema de e-sports são vendidos apenas ocasionalmente, geralmente em eventos de e-sports importantes como o Mid-Season Invitational anual ou o Campeonato Mundial. Além do cosmético da FPX, Gangplank não recebe outra skin há mais de 1.000 dias.

Imagem via Riot Games

Alguns campeões como Rumble, Singed e Zac já se juntaram a este clube de 1.000 dias devido às suas taxas de jogo mais baixas, o que realmente não promove a venda de skins para os campeões. Gangplank, no entanto, tem sido uma escolha consistente na rota superior por anos. Seu kit é ótimo independentemente do meta e ele sempre consegue encontrar uma maneira de ser útil mesmo depois que enfraquecimentos foram aplicados em seu kit e itens preferidos.

O pirata da rota superior tem uma taxa de vitória de 49,94 por cento agora ao lado de uma taxa de escolha de 2,88 por cento, de acordo com dados do website OP.gg. Embora esses números possam parecer baixos, eles são um pouco enganosos devido ao pequeno tamanho da amostra depois que a atualização mais recente chegou ao Rift. Ele geralmente tem uma taxa de escolha mais alta que rivaliza com os cinco primeiros campeões na rota superior.

Enquanto Gangplank tem uma grande variedade de skins, a maioria dos jogadores usa as Forças Especiais ou Nova Temível devido às suas animações suaves. Se a Riot quiser que os jogadores comprem uma nova skin para o campeão, a empresa terá que encontrar uma maneira de ser criativa e fornecer um cosmético exclusivo para o principal pirata do Rift.

