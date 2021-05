Gala, da RNG, quebra o recorde de abates do MSI em vitória sobre a PSG Talon

Durante a vitória da Royal Never Give Up por 3-1 sobre a PSG Talon na semifinal de hoje do League of Legends Mid-Season Invitational 2021, o atirador Gala da RNG conseguiu quebrar o recorde de mais abates em um único MSI.

Entrando na série, Gala só precisou de três abates para superar o recorde de Uzi de 104 abates, uma marca que o ex-atirador da RNG estabeleceu durante a participação da equipe de 2018 para o campeonato do MSI. No momento em que a série chegou ao fim, no entanto, Gala acumulou 28 abates, quebrando o recorde estabelecido por seu antecessor há três anos. Enquanto foram necessários 18 jogos para garantir a Uzi seus 104 abates no MSI 2018, de acordo com o site de estatísticas do LoL, Oracle’s Elixir, Gala ultrapassou o recorde em apenas 20 minutos de seu 17º jogo no torneio deste ano.

no steal attempts allowed pic.twitter.com/QvyHm8o1wn — LoL Esports (@lolesports) May 21, 2021

Do outro lado da vitória da RNG, o atirador da PSG Talon, Doggo, também conseguiu ultrapassar o recorde de abates de Uzi, terminando seu torneio com 109 abates em seu nome. Jogadores como Carzzy da MAD Lions, Ghost da DWG KIA e outros estão invadindo a marca anterior de Uzi também com jogos ainda por jogar.

Em 23 de maio, Gala terá a oportunidade de aumentar seu recorde ainda mais, já que a RNG terá a chance de garantir seu segundo título do MSI na história da equipe. Caso a equipe saia da Islândia com o troféu do MSI em mãos, a RNG se tornaria a segunda equipe a ganhar o Mid-Season Invitational mais de uma vez, a outra sendo a SK Telecom T1 da Coreia.

A RNG retornará ao palco do MSI no domingo, 23 de maio para a grande final do torneio contra o vencedor de uma série semifinal entre a DWG KIA e a MAD Lions.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 21 de maio.