Fãs encontram possíveis prévias de Seraphine, nova campeã do LoL, nas redes sociais e no SoundCloud

Embora League of Legends tenha acabado de lançar Yone, o campeão mais recente do jogo, já correm boatos sobre quem poderia ser a próxima personagem a chegar ao Summoner’s Rift.

A streamer brasileira Streamie divulgou um vídeo com vazamentos de Samira, que seria uma atiradora Noxiana, no começo do mês. E apesar de nenhuma das informações ter sido confirmada até o momento, agora há mais pistas sobre Seraphine, o segundo nome que a YouTuber mencionou em seu vídeo.

here's my cover of Childhood Dreams by @aryforevig! this song means a lot to me, let me know what you think #newmusic #bedroompop #indiemusic pic.twitter.com/VtHM8m2nYy — Seraphine⭐🌊 (@seradotwav) July 17, 2020

Não sabemos muito sobre as possíveis novas campeãs do LoL, mas a descrição de “mago sensacional” que a Riot compartilhou em junho combina com as várias pistas que têm aparecido nas redes sociais. As contas do Twitter, Instagram e SoundCloud têm o nome Seraphine e o nome de usuário “seradotwav” e foram criadas em junho de 2020.

Na bio de Seraphine no Twitter, ela se descreve como “aspirante a compositora e produtora” que tem “grandes sonhos”, o que combina com a descrição de “sensacional”. Ela publica mais fotos de si mesma, compartilha ilustrações de outros artistas e publica algumas de suas músicas. Em uma das fotos, ela posa com um gato, mas há um Tibbers de pelúcia ao fundo.

Em seu SoundCloud, Seraphine publicou um cover de “Childhood Dreams”, de ARY, como seu primeiro lançamento oficial. A artista original compartilhou a versão dela da música. E quando perguntaram se ela tinha alguma conexão com o LoL, a resposta foi que ela estava “feliz que Seraphine fez um cover da música” e que a versão era “incrível”.

As contas de Seraphine atingiram milhares de novos seguidores em alguns dias, o que fez com que ela publicasse alguns agradecimentos. As publicações são normais e cotidianas, e fazem parecer que ela é apenas uma cantora buscando sua grande oportunidade na música.

today's been crazy everyone. thank you so much for the love!! i can't get to all the messages but i've been reading all of em. ty again 💖 pic.twitter.com/xGSt2t7pxU — Seraphine⭐🌊 (@seradotwav) August 20, 2020

À medida que o Mundial 2020 se aproxima, fique de olho nas contas de Seraphine nas redes sociais e no SoundCloud para ver se aparecem mais pistas que a conectem a League of Legends. Em breve, poderemos descobrir se ela tem mesmo algo a ver com a 152ª campeã do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 20 de agosto.