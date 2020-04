Fãs de LoL se irritam com pausas inoportunas para intervalos na ESPN

O Spring Split da LCS começou no último final de semana e passou na ESPN2 e no app da ESPN, além dos canais da Riot Games na Twitch e no YouTube. A Riot já trabalhou com a ESPN antes, mas essa foi a primeira vez que League of Legends passaria na “TV comum”.

Para a maioria dos fãs do LoL, a parceria entre a ESPN e a Riot seria uma garantia de poder aproveitar os jogos sem se preocupar com a conexão e a lentidão. Mas com ela também vieram as propagandas e, apesar de os intervalos permitirem boas pausas para sair da TV, se o momento escolhido for ruim, o espectador pode acabar perdendo partes importantes do jogo.

A ESPN passou propagandas durante a análise dos comentaristas e a fase de escolhas. Isso essencialmente fez com que os espectadores assistissem às partidas sem saber detalhes dos jogos anteriores, quais campeões foram escolhidos e por quê.

Os fãs de LoL que tentaram ver a transmissão pela ESPN comentaram online o que acharam, e disseram que não era a forma certa de mostrar propagandas.

Um fã de League of Legends explicou de, caso as propagandas simplesmente passassem antes ou depois da análise, não teria problema. O problema parece ser que a Riot continue a transmissão normalmente mesmo que a ESPN faça seu intervalo.

A LCS continuou no domingo com a série entre TSM e FlyQuest, que passou às 17h BRT. A vencedora FlyQuest enfrenta, na semana que vem, a Evil Geniuses, que perdeu para a Cloud9 de 1-3 no sábado. Aí será decidido quem enfrenta a Cloud9 na grande final.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 12 de abril.