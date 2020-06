Fãs de League of Legends poderão ganhar Drops ao assistir partidas ao vivo de esports

Assistir League of Legends está prestes a ficar muito melhor.

A Riot oferecerá recompensas para os fãs que assistirem aos jogos do League no watch.lolesports.com, anunciou a empresa hoje. O recurso “Drop” será iniciado na terceira semana da LCS 2020 e da LEC Summer Split, e fãs de todas as regiões e servidores serão elegíveis.

“A ideia é que possamos celebrar momentos específicos durante uma partida — como roubos de Barão, pentakills ou uma série chegando ao jogo final (e Silver Scrapes tocando) — com a distribuição de Drops.” disse a Riot. “O objetivo é expandir o programa para mais ligas quando tivermos certeza de que o recurso está em boas dimensões e enriquecendo a experiência dos fãs.”

Se estiver assistindo à transmissão nesses momentos cruciais, você ganhará recompensas como Fragmentos de Skin, cromas, Pontos de Prestígio e Bilhetes do Clash.

Os fãs que desejam ganhar Drops precisam estar logados no watch.lolesports.com com a conta do League e optar por receber recompensas. Depois que um Drop aparecer por conta de um momento espetacular, os espectadores verão uma notificação que permitirá que você reivindique sua recompensa. Para ver suas recompensas, basta ir para a guia Drops na sua página de perfil do lolesports.com.

A Riot disse que “outras promoções” de “parceiros e patrocinadores” também serão distribuídas durante aqueles momentos emocionantes do League.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de junho.