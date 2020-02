Fã cria Akali como sobrevivente personalizada em Risk of Rain 2

Você não está só se achou que Akali não merecia ser tão enfraquecida na atualização 10.3 de League of Legends. Isso gerou revolta entre fãs e jogadores de Akali. A solução de um fã criativo, porém, foi criar a personagem em outro jogo completamente diferente.

Matarra usou arquivos já existentes da skin Akali KDA de Prestígio e a adaptou para Risk of Rain 2. Em um pequeno vídeo mostrando as habilidades, a Akali não parece dever nada à original.

As habilidades ficaram lindas no cenário do jogo, e sua mobilidade se encaixa nos mapas enormes.

A Investida Shuriken de Akali, porém, não entrou no jogo. Só são permitidas quatro habilidades, sendo a primária o ataque básico.

O criador até mencionou que o modelo pode funcionar em jogos multijogador se todos os jogadores o instalarem. A beleza do conteúdo criado pelos jogadores é que, em algum momento, poderia haver todos os incríveis campeões de League of Legends em Risk of Rain 2.

Risk of Rain 2 é um jogo furtivo em terceira pessoa para até quatro jogadores, desenvolvido pela Hopoo Games. Os jogadores podem assumir a forma de diversos personagens para atravessar cenários fantásticos, eliminar inimigos e ganhar saques.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.