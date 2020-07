Fã do LoL cria complexo conceito de skin Ahri Frenesi Açucarado

A comunidade do LoL está cheia de artistas e fãs talentosos que freqüentemente demonstram sua criatividade e dedicação ao elenco diversificado de personagens do jogo, com designs incríveis feitos por fãs. Um fã do LoL compartilhou seu conceito de skin de Ahri Frenesi Açucarado hoje, apresentando a popular meio como parte da linha de skins com tema de sobremesa.

A paleta de cores se encaixa na estética geral das outras skins Frenesi Açucarado, apresentando Ahri com uma bola gigante de sorvete como sua esfera. Suas caudas estão mergulhadas no que parece ser cobertura de chocolate, e ela ostenta cabelos verdes para finalizar o visual. O artista da skin compartilhou seu processo passo a passo para criar esse visual maneiro da Raposa de Nove Caudas.

Infelizmente para os fãs da arte, é altamente improvável que Ahri tenha uma skin Frenesi Açucarado tão cedo. Como Ahri está recebendo uma skin Florescer Espiritual, ela provavelmente não receberá outra skin até o final do ano. Além disso, a Riot disse que planeja mandar a linha de skins Frenesi Açucarado para o Cofre das skins Legado.

Em um recente “Visões de Balanceamento”, a Riot afirmou que a linha de skins teve um desempenho pior do que outros temas como Guardiãs Estelares ou Estrela Negra. No último lançamento da linha Frenesi Açucarado, por exemplo, as skins acabaram “entre os 10% das skins menos apreciadas comparada às expectativas para aquele ano.” Como resultado, a desenvolvedora do LoL está mudando o foco dos designs açucarados para temas mais substanciais.

Porém, alguns fãs ainda acreditam no potencial da linha de skin e acham que se tornaria muito mais popular se a Riot escolhesse campeões mais populares, além de apresentar conceitos criativos como Ahri Frenesi Açucarado.

Os últimos campeões que receberam uma skin Frenesi Açucarado foram Braum, Evelynn, Ziggs e Zilean em dezembro de 2019. Mas a própria linha de skin remonta ao lançamento de Poppirulito, uma skin da Poppy, de 2010.

Embora as adições recentes da linha de skin tornem improvável que a Riot libere mais skins Frenesi Açucarado em um futuro próximo, conceitos como esse ainda servem de inspiração para a comunidade do LoL e para a Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de julho.