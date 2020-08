Fã de LoL dá vida ao Sett Curtindo o Verão

A comunidade de League of Legends está cheia de fãs talentosos que gostam de mostrar seu respeito pelo jogo com suas obras de arte e cosplay. Embora a arte dos fãs seja uma ótima maneira de reunir a comunidade e dar idéias à Riot Games para futuros lançamentos de skins, o cosplay permite que os campeões do LoL se tornem parte de nossas vidas, mesmo que por um breve momento.

Todo verão, idéias para skins Curtindo o Verão começam a aparecer. Este ano, os jogadores do LoL foram excepcionalmente expressivos sobre o conceito Sett Curtindo o Verão, e um fã decidiu levar a idéia para dar uma volta em uma praia próxima.

Taryn Cosplay, um cosplayer profissional da Itália, postou seu cosplay de Sett Curtindo o Verão. No entanto, esta não é a primeira vez que Taryn Cosplay aparece como Sett. O cosplayer também se vestiu como a versão original do campeão no início de maio e foi banhado pelo amor da comunidade do LoL.

Sua opinião não requer quase nenhuma introdução, já que até o jogo com o cabelo está no ponto. Alguns fãs também acreditam que Taryn Cosplay poderia ser a encarnação da vida real de Sett ou a Riot pode ter modelado o campeão popular com base nele.

A sessão de fotos também inclui uma excelente pose de capa, se a skin se tornar realidade, com uma bebida na mão.

Embora o conjunto de skins Curtindo o Verão deste ano já estejam prontas, Sett poderia, sem dúvida, ser um forte candidato às adições do próximo ano à linha de skin.

Uma rápida olhada nas contas do Instagram e do Twitter de Taryn Cosplay mostra que ele encontrou maneiras de fazer cosplay como vários personagens, e certamente existem mais campeões no LoL que ele poderia representar com maestria.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 31 de julho.