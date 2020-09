Fã cria um conceito adorável para unindo LoL e Among Us

O esquisito jogo de festa da Máfia, Among Us, se tornou um dos jogos mais quentes de 2020.

O jogo de dois anos de idade começou a subir nas paradas em todas as plataformas e parece que veio para ficar, pois provou ser uma ótima fonte de conteúdo para streamers populares e milhões de entusiastas de jogos em todo o mundo.

Quando um jogo de festa como Among Us cresce nessa taxa, ele começa a trazer multidões de outros títulos populares como League of Legends. Embora esses novos jogadores gostem de Among Us ao máximo, é natural que eles gostem de ver rostos semelhantes ao seu redor para que se sintam em casa. Um fã compartilhou seu conceito de fusão de Among Us e LoL ontem para trazer o Rift onde quer que você vá.

Lee Sin Punhos Divinos Among Us – Imagem via bigdongledarn Yuumi Cupido Mortal Among Us – Imagem via bigdongledarn SSG Xayah Among Us – Imagem via bigdongledarn

O artista inicialmente compartilhou três conceitos para SSG Xayah, Lee Sin Punhos Divinos e Yuumi Cupido Mortal. Os fãs de ambos os jogos expressaram seu apreço pelos designs nos comentários, pedindo que mais personagens fossem apresentados, já que o estilo do artista fez um trabalho maravilhoso representando o melhor dos dois jogos.

Cada personagem do LoL é facilmente reconhecido, e as características centrais de um personagem de Among Us ainda estão lá. Embora cada conceito possa ser uma skin incrível de Among Us, é difícil não ver o potencial da Riot aqui. É difícil adivinhar o número de fãs que gostariam de ver conceitos semelhantes dentro do LoL, mas certamente haveria um público para esse tipo de conteúdo, seja como Pequenas Lendas para o Teamfight Tactics ou como ícones.

Considerando que a desenvolvedora tem experiência com a introdução de animais de estimação que fazem parte de certas skins, esses pequenos companheiros também podem ser os impostores de seus campeões do LoL. Ter um animal de estimação do tipo dos personagens de Among Us correndo ao seu lado pode encorajar os jogadores a se moverem mais pela rota, já que assistir a animação de caminhada é um colírio para os olhos.

Among Us deve a maior parte de seu sucesso devido à sua capacidade de transmissão. O jogo começou a ganhar força depois que streamers populares apresentaram o jogo em seus canais. A configuração semelhante à da Máfia de Among Us permitiu que muitos nomes conhecidos colaborassem, o que normalmente é um feito bastante desafiador para a maioria dos jogos. O enorme tamanho dos grupos também permite que os espectadores participem sempre que um streamer hospeda salas, dando aos streamers uma maneira muito mais divertida de interagir com seus espectadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 20 de setembro.