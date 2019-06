Fã cria conceito de skin Vel’Koz Chefão, e fica incrível

As novas skins Fliperama de League of Legends foram reveladas, e entre os campeões que ganharão novos cosméticos estão os favoritos Yasuo, Caitlyn e Kai’Sa. Porém, uma fã ficou bem decepcionada com o fato de que Vel’Koz não tem uma nova skin desde 2016, e ela mesma apresentou uma solução para o problema: o conceito de uma skin Vel’Koz Chefão.

No conceito, a artista Amuyopo deixou Vel’Koz mais parecido com um desenho animado que no resto de suas skins, o que se encaixa no tema das skins Fliperama. Ele aparece usando uma capa roxa com gola vermelha e tem uma coroa dourada na cabeça. A maior mudança ao modelo seriam os tentáculos, que foram transformados em luvas.

Imagem via Amuyopo

A skin poderia ser uma ótima ideia de Lendária, já que a Riot Games teria que criar animações totalmente novas para os braços e habilidades.

Imagem via Amuyopo

“Gostei muito, parece o estilo das skins do Veigar e do Blitzcrank, o que faz com que se encaixe no tema”, disse um usuário do Reddit. “É decepcionante ver Cait e Yasuo [Fliperama] em vez de Vel’koz ou outro campeão que se encaixaria melhor no tema.”

Muitos também disseram que as novas skins da linha Fliperama são decepcionantes, e a maioria concordou que preferia essa skin feita pela fã às que a Riot anunciou. Mesmo que nunca chegue a acontecer no LoL, dá pra imaginar como a skin ficaria linda no Summoner’s Rift.

