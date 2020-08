Ezreal será o campeão de League of Legends com mais skins, ultrapassando Miss Fortune

Ezreal passará a ser o campeão de League of Legends com mais skins, ultrapassando Miss Fortune, que tinha a liderança desde o lançamento da skin Feiticeira no ano passado.

A Riot Games revelou ontem uma nova linha de skins chamada PsyOps, que é a versão futurista do jogo para um grupo de agentes secretos em Runeterra. Além de Ezreal, os campeões Master Yi, Shen, Vi e Sona também ganharão skins PsyOps.

Apesar de Sona ser a campeã a receber uma skin Lendária desta vez, será Ezreal a ter a honra de receber a Edição de Prestígio. Por isso, ele tecnicamente terá duas novas skins, não só uma.

A última skin do Explorador Pródigo saiu no ano passado, quando a Riot lançou a linha de skins Academia de Batalha. Ezreal Academia de Batalha é um cosmético Lendário com novas falas, animações e efeitos sonoros e visuais. Muitos reclamaram que o personagem tem skins demais, mas, sendo um dos campeões mais populares do jogo, faz sentido que a Riot continue investindo nele.

No entanto, ainda há diversos campeões que não ganham novas skins há mais de 1.000 dias, como Azir, Elise, Viktor e Kalista. Skarner é o caso mais triste. A última nova skin da pobre Vanguarda de Cristal saiu em 2015. Fazem quase 2.000 dias que Skarner Guardião das Areias foi lançado nos servidores ativos.

A Riot disse que lançaria mais de 120 skins em 2020, e que diversos campeões esquecidos seriam lembrados nos próximos meses. Os fãs de Skarner devem estar esperando o dia em que finalmente poderão estrear uma nova skin no Summoner’s Rift.

Não há uma data certa para o lançamento das skins PsyOps nos servidores ativos de League of Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 05 de agosto.