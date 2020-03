Evil Geniuses derrota Immortals e instaura o caos na disputa da LCS

Fãs de LCS, prontos para os desempates? Depois de derrotar a Immortals, a Evil Geniuses fez com que a região norte-americana de League of Legends precisasse enfrentar um desempate múltiplo pela última vaga no pós-Spring Split de 2020 da LCS.

Com a vitória, a EG deu esperança para Team Liquid, Golden Guardians e Dignitas, que ganharam a chance de participar da próxima fase se vencessem o desempate. A Liquid, porém, ainda precisava vencer a Cloud9 para fazer parte do empate.

Na partida da EG contra a Immortals, foi Jiizuke que acabou carregando. Seu Ryze clássico já apareceu na América do Norte e na Europa, mostrando por que o campeão sempre deve ser banido quando ele estiver no Summoner’s Rift.

O jogador da rota do meio, de 24 anos, não morreu nenhuma vez em 32 minutos, além de acumular seis abates e sete assistências. Sua habilidade de empurrar as três rotas e ainda dominar as lutas em equipe foi demais para a Immortals. As outras rotas da Immortals também foram praticamente invisíveis devido às jogadas da EG.

Agora não se sabe quem serão os times classificados. Todos os que faltam já mostraram habilidade suficiente para vencer, mas já mostraram fraqueza em momentos importantes. Quem será capaz de manter o controle para garantir sua vaga?

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 29 de março.